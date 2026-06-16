У Краснодарському краї після атаки БпЛА палає нафтобаза "Лукойлу"

Пожежа на НПЗ. Фото: кадр з відео

Росіяни скаржаться на черговий нічний наліт безпілотників 16 червня, які призвели до займання паливної інфраструктури на Кубані. Відомо, що у Московській області та окупованому Маріуполі також фіксували атаку безпілотників та вибухи.

Про це повідомляє Новини.LIVE, цитуючи російські ЗМІ та соцмережі.

Дрони атакували Росію 16 червня

У ніч на 16 червня на території станиці Полтавська, що в Краснодарському краї Росії, спалахнула пожежа на місцевій нафтобазі після масованого нальоту ударних безпілотних літальних апаратів.

Дим з НПЗ на станиці Полтавська. Фото: кадр з відео

За твердженням представників російської місцевої влади, інцидент нібито минувся без загиблих чи травмованих. Відомо, що цей об'єкт забезпечує перевалку енергоресурсів від нафтопереробних заводів промислової групи "Лукойл" безпосередньо до мереж автозаправних станцій у цьому регіоні.

Окрім південних районів Росії, під загрозою повітряних ударів тієї ж ночі перебувала і Московська область, у напрямку якої рухалися безпілотники. Водночас серія потужних вибухів пролунала в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. Міністерство оборони РФ тим часом заявляє про нібито успішне збиття 172 дронів.

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Новини.LIVE раніше писали, як Кремль дозволив нафтовикам випускати екологічно небезпечне паливо. Нові урядові ліцензії дозволяють підвищувати вміст сірки в дизелі та бензині у 15 разів відносно світових стандартів, а також насичувати продукцію шкідливими ароматичними вуглеводнями.

Як підрахував аналітик Олег Пендзин, росіянам не вдасться компенсувати дефіцит НПЗ старою радянською інфраструктурою, адже замість європейської ефективності у 92–93% глибини очищення, заводи старого зразка здатні витиснути з нафти лише близько 62–65% корисного палива, перетворюючи третину сировини на непотрібний мазут.

Паливний голод у РФ продовжує загострюватися на тлі нових нічних ударів української армії. Так 12 червня черговою підтвердженою ціллю Сил оборони став стратегічний НПЗ "Афіпський" у Краснодарському краї, паралельно з яким на окупованих територіях було демілітаризовано склади безпілотників, вузли зв'язку та севастопольські майстерні з виробництва флотських дронів

Засновник 3-ї ОШБр Андрій Білецький резюмував, що системне нищення паливних баз за допомогою БпЛА та ракет HIMARS повністю підірвало наступальний потенціал ЗС РФ. Відсутність пального паралізувала мобільність ворожих військ і стала вагомою підтримкою для української піхоти, яка стримує ворожі штурми.