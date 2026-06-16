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Главная Новости дня В Краснодарском крае после атаки БПЛА горит нефтебаза "Лукойла"

В Краснодарском крае после атаки БПЛА горит нефтебаза "Лукойла"

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Дата публикации 16 июня 2026 08:19
В Краснодарском крае после атаки БПЛА горит нефтебаза "Лукойла"
Пожар на НПЗ. Фото: кадр из видео

Россияне жалуются на очередной ночной налет беспилотников 16 июня, который привел к возгоранию топливной инфраструктуры на Кубани. Известно, что в Московской области и оккупированном Мариуполе также фиксировались атаки беспилотников и взрывы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ и соцсети.

Дроны атаковали Россию 16 июня

В ночь на 16 июня на территории станицы Полтавская, что в Краснодарском крае России, вспыхнул пожар на местной нефтебазе после массированного налета ударных беспилотных летательных аппаратов.

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Дым с НПЗ в станице Полтавская. Фото: кадр из видео

По утверждению представителей российских местных властей, инцидент якобы обошёлся без погибших и пострадавших. Известно, что этот объект обеспечивает перевалку энергоресурсов от нефтеперерабатывающих заводов промышленной группы «Лукойл» непосредственно в сети автозаправочных станций в этом регионе.

Помимо южных районов России, под угрозой воздушных ударов той же ночью находилась и Московская область, в направлении которой двигались беспилотники. В то же время серия мощных взрывов прогремела во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. Министерство обороны РФ тем временем заявляет о якобы успешном сбивании 172 дронов.

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Новини.LIVE ранее писали, как Кремль разрешил нефтяникам выпускать экологически опасное топливо. Новые правительственные лицензии позволяют повышать содержание серы в дизеле и бензине в 15 раз по сравнению с мировыми стандартами, а также насыщать продукцию вредными ароматическими углеводородами.

Как подсчитал аналитик Олег Пендзин, россиянам не удастся компенсировать дефицит НПЗ старой советской инфраструктурой, ведь вместо европейской эффективности в 92–93% глубины очистки, заводы старого образца способны выжать из нефти лишь около 62–65% полезного топлива, превращая треть сырья в ненужный мазут.

Топливный голод в РФ продолжает обостряться на фоне новых ночных ударов украинской армии. Так, 12 июня очередной подтвержденной целью Сил обороны стал стратегический НПЗ «Афипский» в Краснодарском крае, параллельно с которым на оккупированных территориях были демилитаризованы склады беспилотников, узлы связи и севастопольские мастерские по производству флотских дронов

Основатель 3-й ОШБр Андрей Билецкий резюмировал, что системное уничтожение топливных баз с помощью БПЛА и ракет HIMARS полностью подорвало наступательный потенциал ВС РФ. Отсутствие топлива парализовало мобильность вражеских войск и стало весомой поддержкой для украинской пехоты, сдерживающей вражеские штурмы.

пожар НПЗ дроны Россия
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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