Росія дозволила виготовляти токсичний бензин через брак пального

Черги на АЗС в Росії. Фото: соцмережі

Російська влада офіційно дозволила окремим нафтопереробним заводам виробляти низькоякісний бензин і дизель із підвищеним у 15 разів вмістом сірки. Таким чином вони намагаються утримати баланс на внутрішньому ринку після успішних атак українських дронів на НПЗ у 2026 році.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Росіянам продаватимуть токсичне низькоякісне пальне

Проблеми із забезпеченням пальним уже зафіксували приблизно у 12 регіонах РФ. Зокрема, керівництво Удмуртської області, розташованої на схід від Москви, оголосило про введення з 12 червня тимчасових лімітів на відпуск бензинів марок АІ-92 та АІ-95 на автозаправних станціях, якими керує компанія "Татнафта".

Щоб стримати масштабну кризу, російський уряд почав послаблювати вимоги до якості пального. Як повідомляє газета "Коммерсант" із посиланням на власні джерела, перші спроби запобігти дефіциту шляхом зниження екологічних маркерів влада здійснила ще минулої осені. Відомо, що з 1 травня поточного року дію цих тимчасових правил було продовжено. Новий режим дозволяє окремим нафтопереробним заводам постачати на внутрішній ринок бензин і дизель із високою концентрацією забруднюючих елементів.

Зокрема, оновлені норми допускають наявність сірки в бензині на рівні до 150 частин на мільйон, що перевищує чинні ліміти приблизно у 15 разів в Індії, Китаї та країнах Європи.

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Крім того, нафтовикам дозволили збільшити у паливі частку ароматичних вуглеводнів, які є токсичними сполуками та провокують серйозні проблеми зі здоров'ям людини. Журналістам агентства Reuters наразі не вдалося знайти офіційну документацію, яка б регламентувала ці зміни, але джерела на ринку зазначають, що поки фіксувалися лише поодинокі випадки випуску пального за зниженими стандартами.

Новини.LIVE писали, що удари українських безпілотників по паливній інфраструктурі агресора призвели ще й до реального браку пального на передовій, зупинивши просування окупантів, що полегшило оборону для української піхоти. Спроби Кремля відновити пошкоджену нафтопереробну галузь були безуспішними, оскільки з 31 нафтозаводу в РФ лише третина є модернізованими. Ці заводи в європейських областях Росії критично залежали від передових компонентів із ЄС, і після українських атак більшість із них заблоковані. А от застарілі радянські підприємства просто неспроможні компенсувати втрачені обсяги пального.

Тим часом паливний дефіцит провокує хаос у тилу російськаих військ. В тимчасово окупованому Криму загарбники встановили пріоритетне право на заправку, тому вони буквально відбирають бензин у місцевих жителів прямо з паливозаправників.