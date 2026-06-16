Россия разрешила производство токсичного бензина из-за нехватки топлива

Очереди на АЗС в России. Фото: соцсети

Российские власти официально разрешили отдельным нефтеперерабатывающим заводам производить низкокачественный бензин и дизельное топливо с содержанием серы, превышающим норму в 15 раз. Таким образом они пытаются удержать баланс на внутреннем рынке после успешных атак украинских дронов на НПЗ в 2026 году.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Россиянам будут продавать токсичное низкокачественное топливо

Проблемы с обеспечением топливом уже зафиксировали примерно в 12 регионах РФ. В частности, руководство Удмуртской области, расположенной к востоку от Москвы, объявило о введении с 12 июня временных лимитов на отпуск бензинов марок АИ-92 и АИ-95 на автозаправочных станциях, которыми управляет компания «Татнефть».

Чтобы сдержать масштабный кризис, российское правительство начало ослаблять требования к качеству топлива. Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, первые попытки предотвратить дефицит путем снижения экологических показателей власти предприняли еще прошлой осенью. Известно, что с 1 мая текущего года действие этих временных правил было продлено. Новый режим позволяет отдельным нефтеперерабатывающим заводам поставлять на внутренний рынок бензин и дизель с высокой концентрацией загрязняющих элементов.

В частности, обновленные нормы допускают содержание серы в бензине на уровне до 150 частей на миллион, что превышает действующие лимиты примерно в 15 раз в Индии, Китае и странах Европы.

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Кроме того, нефтяникам разрешили увеличить в топливе долю ароматических углеводородов, которые являются токсичными соединениями и вызывают серьезные проблемы со здоровьем человека. Журналистам агентства Reuters пока не удалось найти официальную документацию, которая бы регламентировала эти изменения, но источники на рынке отмечают, что пока фиксировались лишь единичные случаи выпуска топлива по сниженным стандартам.

Новини.LIVE писали, что удары украинских беспилотников по топливной инфраструктуре агрессора привели еще и к реальному дефициту топлива на передовой, остановив продвижение оккупантов, что облегчило оборону для украинской пехоты. Попытки Кремля восстановить поврежденную нефтеперерабатывающую отрасль оказались безуспешными, поскольку из 31 нефтезавода в РФ лишь треть модернизирована. Эти заводы в европейских областях России критически зависели от передовых компонентов из ЕС, и после украинских атак большинство из них заблокированы. А вот устаревшие советские предприятия просто неспособны компенсировать потерянные объемы топлива.

Между тем топливный дефицит провоцирует хаос в тылу российских войск. Во временно оккупированном Крыму захватчики установили приоритетное право на заправку, поэтому они буквально отбирают бензин у местных жителей прямо из топливозаправщиков.