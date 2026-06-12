Вісім із десяти найсучасніших НПЗ Росії обмежили виробництво

Пожежа на НПЗ в Росії. Фото: соцмережі

Через суттєве пошкодження сучасних нафтопереробних заводів у європейській частині РФ російська економіка зіткнулася з паливною кризою, яка загрожує паралічем транспортної логістики. Росія критично залежить від автомобільних перевезень у віддалених регіонах, тому виведення з ладу високотехнологічних підприємств позбавляє можливості ефективно замістити втрачені обсяги пального радянськими потужностями.

Про це заявив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин ексклюзивно в ефірі Новини.LIVE.

Росія не має можливостей швидко ремонтувати сучасні НПЗ

Ситуація з виготовленням та постачанням пального на внутрішньому ринку Російської Федерації переросла у глибоку економічну кризу через зупинку ключових виробничих ліній.

Експерт наголосив, що величезні території Росії, особливо ті, що у зонах вічної мерзлоти, не мають розвинених залізничних колій та повністю залежать від заправки вантажівок. Поточні руйнування інфраструктури нафтопереробки набагато сильніше б'ють по Кремлю, ніж торішні коливання вартості пального, які розпочалися наприкінці літа.

"Щось подібне ми бачили з вами минулого року, але воно почалося в кінці липня місяця, і воно не мало настільки нищівних, скажімо, наслідків. Сьогодні ситуація є абсолютно критична для російської економіки, тому що вона дуже сильно зав'язана на автомобільні перевезення", — констатував Олег Пендзин.

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Спроби росіян оперативно відновити роботу НПЗ зіштовхнулися зі серйозними технологічними перешкодами. Загалом у Росії функціонує 31 нафтопереробний завод, але лише близько 30% із них є сучасними підприємствами.

Ці об'єкти будувалися з використанням передового європейського обладнання і зосереджувалися переважно в центральних європейських областях РФ. Наразі майже всі ці критично важливі високотехнологічні заводи втратили можливість працювати на повну силу. Але й переорієнтувати виробництво на старі підприємства радянського зразка Росія не може через їхню низьку економічну та технологічну ефективність.

"Особливо там, де вічна мерзлота, там, де просто немає серйозної мережі залізниці. Дивіться, ситуація яка, в Росії 31 нафтопереробний завод, але десь максимум 30% це новітні заводи, які були побудовані на провідному європейському устаткуванні. І які, як правило, розміщувалися в центральній європейській частині Російської Федерації", — зазначив економіст.

Олег Пендзин зауважив, що російські застарілі промислові потужності суттєво поступаються сучасним НПЗ і за показниками виходу чистого продукту. На радянських заводах із нафти отримували лише 62–65% бензину та дизеля, тоді як решта обсягу йшла у відходи у вигляді мазуту. Модернізовані за європейськими стандартами підприємства, які наразі виведені з ладу, забезпечували глибину переробки на рівні 92–93%.

"Просто, щоб ми розуміли, на радянських нафтопереробних заводах глибина переробки нафти була десь на рівні 62-65%. Тобто 65% переробленої нафти – це нафтопродукти, останні – мазути. Рівень переробки на нафтопереробних заводах, побудованих за новітньою технологією – 92-93%. Економіка абсолютно інакша. Але якраз так сталося, що ось тих десять, приблизно дев'ять заводів, які лишилися в європейській частині, то вісім на сьогоднішній момент мають обмежену можливість виробництва", — резюмував Олег Пендзин.

Новини.LIVE писали раніше, що російська нафтопереробна промисловість зафіксувала рекордний антирекорд у вигляді падіння видобутку на 400 тисяч барелів на добу, що стало наслідком точних атак ЗСУ. Потужні удари українських безпілотних систем планомірно виводять з ладу заводи. Зокрема, наприкінці травня масштабна пожежа вирувала на Саратовському НПЗ, який відігравав ключову роль у паливній логістиці агресора. Невдовзі Сили оборони провели нову масштабну операцію у ворожому тилу та на окупованих територіях.

Цього разу, у ніч проти 12 червня, результативні прильоти зафіксували на великому Афіпському НПЗ у Краснодарському краї. Паралельно з ліквідацією нафтових потужностей, українські оператори дронів відпрацювали по базах зберігання БпЛА та командних пунктах на Донбасі, а також зруйнували виробничі цехи в окупованому Севастополі, де росіяни оснащували свої бойові морські платформи.