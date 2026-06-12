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Главная Новости дня Восемь из десяти самых современных НПЗ России сократили производство

Восемь из десяти самых современных НПЗ России сократили производство

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Дата публикации 12 июня 2026 07:55
Восемь из десяти самых современных НПЗ России сократили производство
Пожар на НПЗ в России. Фото: социальные сети

Из-за значительных повреждений современных нефтеперерабатывающих заводов в европейской части РФ российская экономика столкнулась с топливным кризисом, который грозит параличом транспортной логистики. Россия критически зависит от автомобильных перевозок в отдаленных регионах, поэтому вывод из строя высокотехнологичных предприятий лишает возможности эффективно заменить утраченные объемы топлива советскими мощностями.

Об этом заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин эксклюзивно в эфире Новини.LIVE.

Россия не имеет возможностей быстро ремонтировать современные НПЗ

Ситуация с производством и поставками топлива на внутреннем рынке Российской Федерации переросла в глубокий экономический кризис из-за остановки ключевых производственных линий.

Эксперт подчеркнул, что огромные территории России, особенно те, что находятся в зонах вечной мерзлоты, не имеют развитых железнодорожных путей и полностью зависят от заправки грузовиков. Текущие разрушения инфраструктуры нефтепереработки гораздо сильнее бьют по Кремлю, чем прошлогодние колебания стоимости топлива, которые начались в конце лета.

«Нечто подобное мы видели с вами в прошлом году, но тогда это началось в конце июля и не имело столь разрушительных, скажем так, последствий. Сегодня ситуация является абсолютно критической для российской экономики, потому что она очень сильно зависит от автомобильных перевозок», — констатировал Олег Пендзин.

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Попытки россиян оперативно возобновить работу НПЗ столкнулись с серьезными технологическими препятствиями. Всего в России функционирует 31 нефтеперерабатывающий завод, но лишь около 30% из них являются современными предприятиями.

Эти объекты строились с использованием передового европейского оборудования и сосредоточены преимущественно в центральных европейских областях РФ. Сейчас почти все эти критически важные высокотехнологичные заводы утратили возможность работать на полную мощность. Но и переориентировать производство на старые предприятия советского образца Россия не может из-за их низкой экономической и технологической эффективности.

«Особенно там, где вечная мерзлота, там, где просто нет серьезной железнодорожной сети. Посмотрите, какова ситуация: в России 31 нефтеперерабатывающий завод, но где-то максимум 30% — это новейшие заводы, построенные на передовом европейском оборудовании. И которые, как правило, размещались в центральной европейской части Российской Федерации», — отметил экономист.

Олег Пендзин заметил, что устаревшие российские промышленные мощности существенно уступают современным НПЗ и по показателям выхода чистого продукта. На советских заводах из нефти получали лишь 62–65% бензина и дизеля, тогда как остальной объем уходил в отходы в виде мазута. Модернизированные по европейским стандартам предприятия, которые сейчас выведены из строя, обеспечивали глубину переработки на уровне 92–93%.

«Просто, чтобы мы понимали, на советских нефтеперерабатывающих заводах глубина переработки нефти была где-то на уровне 62–65%. То есть 65% переработанной нефти — это нефтепродукты, остальное — мазут. Уровень переработки на нефтеперерабатывающих заводах, построенных по новейшей технологии, — 92–93%. Экономика совершенно иная. Но как раз так получилось, что из тех десяти, примерно девяти заводов, которые остались в европейской части, восемь на сегодняшний момент имеют ограниченные производственные возможности», — резюмировал Олег Пендзин.

Новини.LIVE писали ранее, что российская нефтеперерабатывающая промышленность зафиксировала рекордный антирекорд в виде падения добычи на 400 тысяч баррелей в сутки, что стало следствием точных ударов ВСУ. Мощные удары украинских беспилотных систем планомерно выводят из строя заводы. В частности, в конце мая масштабный пожар бушевал на Саратовском НПЗ, который играл ключевую роль в топливной логистике агрессора. Вскоре Силы обороны провели новую масштабную операцию в тылу противника и на оккупированных территориях.

На этот раз, в ночь на 12 июня, результативные удары были зафиксированы на крупном Афипском НПЗ в Краснодарском крае. Параллельно с ликвидацией нефтяных мощностей украинские операторы дронов нанесли удары по базам хранения БПЛА и командным пунктам на Донбассе, а также разрушили производственные цеха в оккупированном Севастополе, где россияне оснащали свои боевые морские платформы.

НПЗ нефть Россия эфир Новини.LIVE
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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