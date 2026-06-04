Мінус 400 тис. барелів на добу: у РФ рекордне падіння видобутку нафти

Результати ударів українських дронів по нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі. Фото: Reuters

Росія зазнала рекордного скорочення видобутку нафти. За оцінками російської сторони, показник зменшився на 400 тисяч барелів на добу. Однією з причин стали удари українських далекобійних безпілотників по об’єктах нафтової галузі РФ.

Про це в ефірі День.LIVE заявив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

Аналітик про рекордне падіння видобутку нафти у РФ

За словами експерта Дмитра Снєгирьова, атаки українських дронів уже суттєво вплинули на нафтовидобувний сектор країни-агресора.

Аналітик зазначив, що втрати Росії у видобутку нафти досягли безпрецедентного рівня, про що свідчать навіть оцінки, які озвучує сама російська сторона:

"Використання БпЛА літакового типу вже призвели до серйозних проблем паливно-енергетичного комплексу Російської Федерації. За оцінками самої російської сторони, видобуток, тобто навіть не переробка, а видобуток нафти Російської Федерації скоротився на 400 тисяч барелів на добу. Це рекордне падіння видобутку. Тобто, країна бензоколонка не може видобувати, бо не може переробляти. От з переробкою ще більші проблеми".

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Снєгирьов наголосив, що проблеми РФ не обмежуються лише видобутком сировини. За його словами, останні удари були спрямовані також по ключових підприємствах нафтопереробної галузі, що посилює тиск на російський енергетичний сектор та його експортні можливості.

Аналітик зазначив, що лише протягом останніх двох тижнів під ударами опинилися десять найбільших нафтопереробних заводів Росії. На його думку, це свідчить про можливість подальшого нарощування впливу на критичну інфраструктуру країни-окупанта.

"За останні два тижні уражено 10 найбільших НПЗ на території Російської Федерації. Їх, до речі, лише 40. Тому, як-то кажуть, це виключно технічна проблема повністю паралізувати нафтопереробку країни-окупанта", — пояснив експерт.

Крім того, Снєгирьов підкреслив, що масштаби та результативність атак демонструють зростання спроможностей українського оборонно-промислового комплексу. Водночас він відзначив важливу роль міжнародних партнерів, підтримка яких сприяє реалізації подібних операцій на значній відстані від українського кордону.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме на російські атаки ударами по законних військових цілях на території РФ. За його словами, українські сили вже уражають об’єкти російської інфраструктури, зокрема нафтопереробні заводи. Глава держави наголосив, що масштаби таких операцій можуть бути розширені.

Новини.LIVE також писали, що удари Сил оборони України по російській логістиці вже спричиняють проблеми з постачанням пального для окупаційних військ. На тимчасово окупованих територіях фіксуються перебої з пальним, особливо відчутні в Криму. Російське командування змушене переорієнтовувати ресурси насамперед на забезпечення армії.