Минус 400 тыс. баррелей в сутки: в РФ рекордное падение добычи нефти

Результаты ударов украинских дронов по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге. Фото: Reuters

Россия потерпела рекордное сокращение добычи нефти. По оценкам российской стороны, показатель уменьшился на 400 тысяч баррелей в сутки. Одной из причин стали удары украинских дальнобойных беспилотников по объектам нефтяной отрасли РФ.

Об этом в эфире День.LIVE заявил военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Аналитик о рекордном падении добычи нефти в РФ

По словам эксперта Дмитрия Снегирева, атаки украинских дронов уже существенно повлияли на нефтедобывающий сектор страны-агрессора.

Аналитик отметил, что потери России в добыче нефти достигли беспрецедентного уровня, о чем свидетельствуют даже оценки, которые озвучивает сама российская сторона:

"Использование БпЛА самолетного типа уже привели к серьезным проблемам топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. По оценкам самой российской стороны, добыча, то есть даже не переработка, а добыча нефти Российской Федерации сократилась на 400 тысяч баррелей в сутки. Это рекордное падение добычи. То есть, страна бензоколонка не может добывать, потому что не может перерабатывать. Вот с переработкой еще большие проблемы".

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Снегирев отметил, что проблемы РФ не ограничиваются только добычей сырья. По его словам, последние удары были направлены также по ключевым предприятиям нефтеперерабатывающей отрасли, что усиливает давление на российский энергетический сектор и его экспортные возможности.

Аналитик отметил, что только в течение последних двух недель под ударами оказались десять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. По его мнению, это свидетельствует о возможности дальнейшего наращивания влияния на критическую инфраструктуру страны-оккупанта.

"За последние две недели поражено 10 крупнейших НПЗ на территории Российской Федерации.Их, кстати, всего 40. Поэтому, как говорится, это исключительно техническая проблема полностью парализовать нефтепереработку страны-оккупанта", — объяснил эксперт.

Кроме того, Снегирев подчеркнул, что масштабы и результативность атак демонстрируют рост возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса. В то же время он отметил важную роль международных партнеров, поддержка которых способствует реализации подобных операций на значительном расстоянии от украинской границы.

Новини.LIVE информировали, что недавно Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать на российские атаки ударами по законным военным целям на территории РФ. По его словам, украинские силы уже поражают объекты российской инфраструктуры, в частности нефтеперерабатывающие заводы. Глава государства подчеркнул, что масштабы таких операций могут быть расширены.

Новини.LIVE также писали, что удары Сил обороны Украины по российской логистике уже вызывают проблемы с поставками топлива для оккупационных войск. На временно оккупированных территориях фиксируются перебои с горючим, особенно ощутимые в Крыму. Российское командование вынуждено переориентировать ресурсы прежде всего на обеспечение армии.