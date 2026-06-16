После атаки дронов: в Москве горит крупный НПЗ

Московский НПЗ горит после удара дронов. Фото: соцсети

Мощные ударные беспилотники атаковали стратегически важный Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, расположенный всего в 15 километрах от Кремля. В результате точного попадания на территории крупного промышленного объекта мгновенно вспыхнул масштабный пожар. Над НПЗ сейчас густой черный дым.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко и информацию из соцсетей.

Последствия попадания

Местные российские власти сначала пытались скрыть факт точного попадания и сообщали об успешной работе противовоздушной обороны. Мэр российской столицы Сергей Собянин уверял граждан, что противовоздушная оборона якобы смогла сбить около 60 беспилотных аппаратов на подлете.

Но впоследствии Собянину пришлось официально признать, что завод получил повреждения в результате прямых ударов дронов.

Сообщение мэра Москвы Сергея Собянина об атаке дронов. Фото: скриншот

Атака на Москву

"Москва под атакой, горит московский НПЗ. Хотя Путин и стянул практически все ключевые ПВО и ПРО в Москву, это не спасает россиян. Путин не является гарантом безопасности для москвича", — сообщил глава ЦПД Андрей Коваленко.

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Добавим, что это предприятие является крупнейшим нефтеперерабатывающим гигантом во всем регионе. Завод самостоятельно обеспечивает около 35% всего топливного рынка столицы страны-агрессора, поставляя половину дизельного топлива и 40% автомобильного бензина для области. Также объект является ключевым поставщиком авиационного керосина для московских гражданских и военных аэропортов.

Черный дым над Московским НПЗ 16 июня. Фото из соцсетей



Сильный пожар и остановка цехов нефтепереработки могут спровоцировать серьезный дефицит на заправках Москвы в ближайшее время.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что после ударов дронов горит нефтебаза "Лукойла" в Краснодарском крае России. Именно эта база напрямую снабжает все автозаправочные станции региона бензином.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл во французский город Эвиан на очередной саммит "Группы семи". Он примет участие в большой рабочей сессии по безопасности и проведет переговоры с лидерами США, Великобритании, Германии и МВФ.