Україна разом із Латвією запускає виробництво дронів

Володимир Зеленський подпісав з прем'єр-міністром Латвії дронову угоду. Фото: ОП

Україна підписала оборонну угоду Drone Deal із прем'єром Латвії Андрісом Кулбергсом. Угода потрібна для спільного виробництва безпілотників та зміцнення захисту від російських загроз. Водночас на саміті держав Північної Європи та Балтії Володимир Зеленський обговорив із президентом Естонії Аларом Карісом постачання систем ППО, санкції проти тіньового флоту Росії та хід переговорів про членство в ЄС.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс Президента України.

Новий оборонний пакт задля закриття неба

Угода щодо дронів Drone Deal дозволить країнам обмінюватися військовим досвідом, спільно виробляти безпілотники та будувати системну взаємодію в регіоні.

Також на зустрічах обговорювали дефіцит ракет для протиповітряної оборони, який треба закривати негайно через постійні обстріли.

За словами президента, Латвія та Естонія залишаються послідовними союзниками України, тому з ними простіше узгоджувати такі екстрені оборонні потреби.

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Окремо на перемовинах зачепили тему блокування російських грошей, зокрема необхідність сильніше тиснути на нафтовий тіньовий флот окупантів.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що Україна повністю виконала умови для відкриття шести кластерів переговорів про членство в ЄС і очікує на остаточне політичне рішення європейських лідерів уже цього літа.

Прогрес у перемовинах потрібен саме зараз, щоб влітку офіційно відкрити всі підготовлені кластери, підкреслив президент.

Жодних перепон для старту наступного етапу перемовин немає, тому Європа має показати Москві, що вміє тримати слово.

Раніше Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Фінляндії та обговорив з ним подальшу оборонну підтримку України. Також Зеленський запропонував Фінляндії укласти угоду у форматі Drone Deal для розвитку співпраці у сфері безпілотних технологій.

Також ми повідомляли, що український президент обговорив з лідерами Фінляндії Александром Стуббом та Норвегії Йонасом Гаром Стере ситуацію на фронті. Головним питанням зустрічі стало негайне залучення нових ракет до систем протиповітряної оборони України та створення єдиної європейської антибалістичної мережі.