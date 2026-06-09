Украина совместно с Латвией запускает производство дронов

Владимир Зеленский подписал с премьер-министром Латвии соглашение о дронах. Фото: ОП

Украина подписала оборонное соглашение Drone Deal с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом. Соглашение необходимо для совместного производства беспилотников и укрепления защиты от российских угроз. В то же время на саммите государств Северной Европы и Балтии Владимир Зеленский обсудил с президентом Эстонии Аларом Карисом поставки систем ПВО, санкции против теневого флота России и ход переговоров о членстве в ЕС.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис Президента Украины.

Новый оборонный пакт для закрытия неба

Соглашение о дронах Drone Deal позволит странам обмениваться военным опытом, совместно производить беспилотники и выстраивать системное взаимодействие в регионе.

Также на встречах обсуждали дефицит ракет для противовоздушной обороны, который необходимо устранить немедленно из-за постоянных обстрелов.

По словам президента, Латвия и Эстония остаются последовательными союзниками Украины, поэтому с ними проще согласовывать такие экстренные оборонные потребности.

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Отдельно на переговорах затронули тему блокирования российских денег, в частности необходимость сильнее давить на нефтяной теневой флот оккупантов.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что Украина полностью выполнила условия для открытия шести кластеров переговоров о членстве в ЕС и ожидает окончательного политического решения европейских лидеров уже этим летом.

Прогресс в переговорах нужен именно сейчас, чтобы летом официально открыть все подготовленные кластеры, подчеркнул президент.

Никаких препятствий для старта следующего этапа переговоров нет, поэтому Европа должна показать Москве, что умеет держать слово.

Ранее Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Финляндии и обсудил с ним дальнейшую оборонную поддержку Украины. Также Зеленский предложил Финляндии заключить соглашение в формате Drone Deal для развития сотрудничества в сфере беспилотных технологий.

Также мы сообщали, что украинский президент обсудил с лидерами Финляндии Александром Стуббом и Норвегии Йонасом Гаром Стере ситуацию на фронте. Главным вопросом встречи стало немедленное привлечение новых ракет к системам противовоздушной обороны Украины и создание единой европейской антибаллистической сети.