Зеленський обговорив із Фінляндією і Норвегією ракети до ППО

Володимир Зеленський провів переговори з лідерами Фінляндії та Норвегії. Фото: ОП

Україна терміново розширює координацію з північними партнерами задля закриття неба від постійних російських ударів. Володимир Зеленський провів переговори з лідерами Фінляндії Александром Стуббом та Норвегії Йонасом Гаром Стере щодо ситуації на передовій. Головним питанням зустрічі стало негайне залучення нових ракет до систем протиповітряної оборони та створення єдиної європейської антибалістичної мережі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс Президента України.

Зміна тактики на фронті

Українські позиції у війні зараз помітно міцніші, тому дипломатичні кроки мають базуватися саме на поточних успіхах військових, зазначив президент.

Водночас Москва намагається перекрити значні втрати своєї армії на полі бою масованими обстрілами мирних міст, тому питання захисту інфраструктури стоїть дуже гостро.

"Тому ракети до ППО — це наш постійний пріоритет. І ми обговорили, як залучити додаткові постачання для України вже зараз, та роботу над розбудовою європейської антибалістики", — підкреслив Володимир Зеленський.

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Також ми писали, що Україна продовжить завдавати ударів углиб території Росії. За словами Володимира Зеленського, Київ посилюватиме відповіді на російську агресію. Президент наголосив, що війна обов'язково має бути повернута на територію Росії.