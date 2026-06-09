Провел встречу с представителями Финляндии и Норвегии, чтобы обсудить поставку дополнительных ракет для ПВО

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский заявил о поиске дополнительных ракет для Украины. Сейчас власти сосредоточены на срочном укреплении воздушной обороны и развитии европейской системы противоракетной обороны.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента по итогам встреч с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

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