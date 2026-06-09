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Главная Новости дня Зеленский обсудил с Финляндией и Норвегией поставки ракет для ПВО

Зеленский обсудил с Финляндией и Норвегией поставки ракет для ПВО

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 16:12
Провел встречу с представителями Финляндии и Норвегии, чтобы обсудить поставку дополнительных ракет для ПВО
Срочная новость

Президент Владимир Зеленский заявил о поиске дополнительных ракет для Украины. Сейчас власти сосредоточены на срочном укреплении воздушной обороны и развитии европейской системы противоракетной обороны.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента по итогам встреч с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Новость дополняется...

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Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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