Зеленський: дрони ЗСУ подолали відстань у 1000 км до арсеналів ВМФ РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що минулої ночі українські дрони уразили цілі на території Росії на відстані до 1000 кілометрів. Під ударом опинилися об’єкти у районі Санкт-Петербурга, зокрема арсенали ВМФ та база в Кронштадті. Також зафіксовано ураження нафтобази у Краснодарському регіоні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у суботу, 6 червня.

Зеленський про результати ударів ЗСУ по об'єктах у РФ

Сьогодні, 6 червня, Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує завдавати ударів у відповідь на російську агресію.

За його словами, минулої ночі українські безпілотники подолали близько 1000 кілометрів до регіону Петербурга та близько 500 кілометрів до Краснодарського краю, де були уражені військові та паливні об’єкти.

"Цю війну час завершувати. Але російський керівник хоче воювати. Тому працюють українські санкції за цю агресію. Минулої ночі наші дрони подолали відстань близько 1000 кілометрів до регіону Петербурга – до арсеналів ВМФ ворога та бази в Кронштадті. А також наші далекобійні санкції подолали близько 500 кілометрів до Краснодарського регіону і вдарили по нафтобазі", — написав Зеленський.

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Глава держави наголосив, що ці дії є частиною "далекобійних санкцій" у відповідь на війну Росії проти України. Він підкреслив, що операції стали результатом спільної роботи Збройних сил України, СБУ та ГУР.

Український лідер також заявив, що Росія має припинити війну та обстріли цивільної інфраструктури. За його словами, будь-які дії проти України отримуватимуть "справедливу відповідь". Зеленський подякував українським військовим за результативність.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Зеленський заявив, що Україна відповідає на російські удари діями по військових цілях на території РФ. За його словами, ЗСУ вже уражають російську інфраструктуру, зокрема об’єкти нафтопереробки, і можуть розширювати масштаби таких операцій. Глава держави наголосив, що це є відповіддю на масовані атаки Росії та здійснюється в межах міжнародного права.

Новини.LIVE також писали, що керівник ОПУ Кирило Буданов заявив, що удари по російській логістиці є максимально ефективними та вже створюють серйозні проблеми для забезпечення окупаційних військ. За його словами, такі операції безпосередньо впливають на постачання, боєздатність підрозділів РФ і роботу їхньої військової техніки. Найбільш вразливою ланкою він назвав систему доставки пального.