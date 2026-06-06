Зеленский: дроны ВСУ преодолели расстояние в 1000 км до арсеналов ВМФ РФ

Срочная новость

Об этом информирует Новости.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

Эту войну пора завершать. Но российский руководитель хочет воевать. Поэтому работают украинские санкции за эту агрессию. Прошлой ночью наши дроны преодолели расстояние около 1000 километров до региона Петербурга - до арсеналов ВМФ врага и базы в Кронштадте. А также наши дальнобойные санкции преодолели около 500 километров до Краснодарского региона и ударили по нефтебазе. Важны результаты совместной работы воинов ВСУ, СБУ и ГУР. России надо завершать свою войну и останавливать удары по жизни. Любые проявления несправедливости против Украины будут иметь справедливый ответ. Спасибо нашим воинам за меткость.

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