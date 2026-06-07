Зеленський: ми повернемо війну на територію Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Facebook

Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить завдавати ударів углиб території Росії. За його словами, Київ не буде "мовчки гинути" та посилюватиме відповіді на російську агресію. Президент наголосив, що війна має бути повернута на територію Росії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю Sky News.

Зеленський про посилення ударів ЗСУ по Росії

Володимир Зеленський заявив, що Україна розширює можливості ударів углиб території Російської Федерації.

Глава держави нагадав про нещодавні атаки по російських містах, зокрема по Санкт-Петербургу під час економічного форуму, а також удари по об’єктах на великій відстані від кордону. За його словами, Україна розробила та виготовила значну кількість ракет і безпілотників для таких операцій.

Пояснюючи позицію Києва, Зеленський підкреслив, що Україна не буде пасивно терпіти удари.

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Президент детально окреслив підхід України до відповіді на російську агресію:

"Ми не будемо просто мовчки гинути. Ми дамо відсіч. Ми ставатимемо дедалі сильнішими з кожним днем".

Також Зеленський зазначив, що російський диктатор Путін реагує лише на "тотальний тиск", зокрема у військовій та міжнародній площині. Він додав, що українські удари вже демонструють здатність вражати не лише прикордонні райони, а й великі російські міста.

"Ми повернемо їхню війну на їхню територію", — наголосив український лідер.

Зеленський про замороження лінії фронту

Володимир Зеленський заявив, що замороження лінії фронту в нинішньому стані може стати найшвидшим шляхом до завершення війни. Водночас Україна, за його словами, не погоджується на просту фіксацію бойових позицій без гарантій. Президент наголосив, що мета — не замороження конфлікту, а перехід до дипломатичного врегулювання.

Український лідер в інтерв’ю Sky News прокоментував можливі сценарії перемир’я з Росією та умови припинення бойових дій.

Ведуча запитала главу держави, де саме могли б бути зафіксовані лінії фронту у разі досягнення перемир’я, зокрема чи погодився б він на їх замороження на поточних позиціях.

Пояснюючи свою позицію, Зеленський зазначив, що такий варіант може стати найшвидшим способом зупинити бойові дії, однак не є остаточним рішенням конфлікту. Він підкреслив, що йдеться не лише про фіксацію ситуації, а про подальший перехід до переговорного процесу.

На уточнювальне запитання щодо можливих поступок Росії президент відповів, що мова не про капітуляцію чи односторонні поступки.

"Так. Це найшвидший шлях", — відповів Зеленський.

Далі він пояснив, що замороження фронту має сенс лише як етап до дипломатичного врегулювання:

"Ми хочемо зупинити війну так, щоб вона не повернулася. Ідея не просто в тому, щоб заморозити ситуацію, але найшвидший шлях до цього — це заморозити її й перевести в дипломатичне русло".

Також президент наголосив, що утримання поточних позицій дає Україні більше можливостей для збереження життів і повернення військових додому.

"Залишитися там, де ми є, означає дати народу України більше можливостей врятувати своїх дітей, а солдатам — повернутися. Я думаю, це важливо для нас", — резюмував лідер.

Новини.LIVE інформували, що 6 червня 2026 року Володимир Зеленський повідомив, що українські дрони вночі уразили цілі на території Росії на відстані до 1000 кілометрів. За його словами, під ударами опинилися об’єкти у районі Санкт-Петербурга, зокрема арсенали ВМФ і база в Кронштадті, а також нафтобаза у Краснодарському регіоні. Президент наголосив, що такі дії є відповіддю на продовження російської агресії.

Новини.LIVE також писали, що Зеленський заявив, що Україна відповідає на російські масовані атаки ударами по об’єктах, які вважає законними військовими цілями. За його словами, ЗСУ вже уражають російську інфраструктуру, зокрема нафтопереробні заводи, і готові розширювати такі операції.