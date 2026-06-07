Зеленский: мы вернем войну на территорию России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Facebook

Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит наносить удары вглубь территории России. По его словам, Киев не будет "молча гибнуть" и будет усиливать ответы на российскую агрессию. Президент подчеркнул, что война должна быть возвращена на территорию России.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в интервью Sky News.

Зеленский об усилении ударов ВСУ по России

Владимир Зеленский заявил, что Украина расширяет возможности ударов вглубь территории Российской Федерации.

Глава государства напомнил о недавних атаках по российским городам, в частности по Санкт-Петербургу во время экономического форума, а также удары по объектам на большом расстоянии от границы. По его словам, Украина разработала и изготовила значительное количество ракет и беспилотников для таких операций.

Объясняя позицию Киева, Зеленский подчеркнул, что Украина не будет пассивно терпеть удары.

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Президент подробно очертил подход Украины к ответу на российскую агрессию:

"Мы не будем просто молча погибать. Мы дадим отпор. Мы будем становиться все сильнее с каждым днем".

Также Зеленский отметил, что российский диктатор Путин реагирует только на "тотальное давление", в частности в военной и международной плоскости. Он добавил, что украинские удары уже демонстрируют способность поражать не только приграничные районы, но и крупные российские города.

"Мы вернем их войну на их территорию", — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский о замораживании линии фронта

Владимир Зеленский заявил, что замораживание линии фронта в нынешнем состоянии может стать самым быстрым путем к завершению войны. В то же время Украина, по его словам, не соглашается на простую фиксацию боевых позиций без гарантий. Президент подчеркнул, что цель — не замораживание конфликта, а переход к дипломатическому урегулированию.

Украинский лидер в интервью Sky News прокомментировал возможные сценарии перемирия с Россией и условия прекращения боевых действий.

Ведущая спросила главу государства, где именно могли бы быть зафиксированы линии фронта в случае достижения перемирия, в частности согласился бы он на их замораживание на текущих позициях.

Объясняя свою позицию, Зеленский отметил, что такой вариант может стать самым быстрым способом остановить боевые действия, однако не является окончательным решением конфликта. Он подчеркнул, что речь идет не только о фиксации ситуации, а о дальнейшем переходе к переговорному процессу.

На уточняющий вопрос относительно возможных уступок России президент ответил, что речь не о капитуляции или односторонних уступках.

"Да. Это самый быстрый путь", — ответил Зеленский.

Далее он пояснил, что замораживание фронта имеет смысл только как этап к дипломатическому урегулированию:

"Мы хотим остановить войну так, чтобы она не вернулась. Идея не просто в том, чтобы заморозить ситуацию, но самый быстрый путь к этому — это заморозить ее и перевести в дипломатическое русло".

Также президент подчеркнул, что удержание текущих позиций дает Украине больше возможностей для сохранения жизней и возвращения военных домой.

"Остаться там, где мы есть, означает дать народу Украины больше возможностей спасти своих детей, а солдатам — вернуться. Я думаю, это важно для нас", — резюмировал лидер.

Новини.LIVE информировали, что 6 июня 2026 года Владимир Зеленский сообщил, что украинские дроны ночью поразили цели на территории России на расстоянии до 1000 километров. По его словам, под ударами оказались объекты в районе Санкт-Петербурга, в частности арсеналы ВМФ и база в Кронштадте, а также нефтебаза в Краснодарском регионе. Президент подчеркнул, что такие действия являются ответом на продолжение российской агрессии.

Новини.LIVE также писали, что Зеленский заявил, что Украина отвечает на российские массированные атаки ударами по объектам, которые считает законными военными целями. По его словам, ВСУ уже поражают российскую инфраструктуру, в частности нефтеперерабатывающие заводы, и готовы расширять такие операции.