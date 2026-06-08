Зеленський і лідери Британії, Німеччини та Франції окреслили умови миру

Володимир Зеленський і лідери Е3. Фото: Reuters

Лідери Британії, Франції та Німеччини провели в неділю зустріч із президентом Володимиром Зеленським, на якій підтвердили свою непохитну підтримку України. У межах цієї зустрічі сторони обговорили подальші кроки щодо переговорів та окреслили умови для досягнення миру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на спільну заяву, опубліковану на сайті британського уряду.

Що сказано в заяві про умови миру

Лідери держав зазначили, що Європа відіграє важливу роль у будь-якому врегулюванні, будучи стійким прихильником України. Вони дали зрозуміти, що всі зусилля мають здійснюватися в тісній співпраці з Україною, ширшими європейськими партнерами та США.

Також на зустрічі сторони обговорили умови, які мають бути виконані для справедливого і тривалого миру. Зокрема, серед умов:

По-перше, має бути припинення бойових дій . Політики закликали диктатора РФ Володимира Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню;

. Політики закликали диктатора РФ Володимира Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню; По-друге, відправною точкою для переговорів має стати наявна лінія зіткнення . Лідери наголосили, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, а суверенне право України на вибір власних механізмів гарантування безпеки та союзів має поважатися;

. Лідери наголосили, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, а суверенне право України на вибір власних механізмів гарантування безпеки та союзів має поважатися; По-третє, після набрання чинності режимом припинення вогню Україна повинна мати надійні та юридично обов'язкові гарантії безпеки , що ґрунтуються на зобов'язаннях, узятих у Берліні в грудні 2025 року і в Парижі в січні 2026 року. Гарантії "включають в себе розгортання Багатонаціональних сил — Україна";

, що ґрунтуються на зобов'язаннях, узятих у Берліні в грудні 2025 року і в Парижі в січні 2026 року. Гарантії "включають в себе розгортання Багатонаціональних сил — Україна"; По-четверте, російські активи будуть "знерухомленими", поки РФ не припинить свою війну і не виплатить Україні компенсації за шкоду, заподіяну війною;

поки РФ не припинить свою війну і не виплатить Україні компенсації за шкоду, заподіяну війною; І п'ятий пункт включає необхідність забезпечити захист європейських інтересів безпеки в будь-якій угоді. Згідно із заявою, для будь-яких елементів переговорів, що стосуються ЄС і НАТО, потрібна буде згода Євросоюзу і союзників по Північноатлантичному альянсу.

"Лідери високо оцінили заклик президента Зеленського до припинення війни шляхом переговорів дипломатичним шляхом, викладений у його листі президенту Російської Федерації від 4 червня 2026 року. Вони підтримали пропозицію про прямий діалог між Україною та Росією — за активної участі США та Європи — для досягнення припинення вогню та підтримки подальших переговорів. Вони підтвердили, що будуть і надалі твердо підтримувати Україну", — йдеться в публікації.

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Крім питання миру, сторони обговорили, як використати майбутній саміт G7 в Евіані, наступну зустріч "коаліції охочих" і саміт НАТО в Туреччині — для якнайкращої координації подальшої підтримки України, включно з подальшим тиском на військову економіку РФ і посиленням обіцянок військової та оборонної підтримки України на саміті НАТО.

Керівники держав наголосили на нагальній необхідності нарощування виробництва перехоплювачів, спільного розроблення засобів ППО, засобів для нанесення глибоких ударів, а також підтримки майбутньої стійкості ЗСУ.

"Вони також обговорили, як Альянс може перейняти досвід України в бойових діях і як розширити довгострокове промислове співробітництво з Україною для зміцнення власної оборони Європи", — сказано в документі.

Як повідомляло Новини.LIVE, літак президента України Володимира Зеленського змінив звичний маршрут у Британії. Цього разу борт вилетів із Молдови, а не Польщі, як це було раніше.

Також ми писали, що Зеленський дав інтерв'ю британському медіа Sky News, у якому сказав, що диктатор РФ Володимир Путін має відреагувати на його відкритий лист. За його словами, це могло стати кроком до можливих домовленостей про припинення вогню.