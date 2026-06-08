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Головна Новини дня Зеленський і лідери Британії, Німеччини та Франції окреслили умови миру

Зеленський і лідери Британії, Німеччини та Франції окреслили умови миру

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 01:16
Зеленський і лідери Британії, Німеччини та Франції окреслили умови миру
Володимир Зеленський і лідери Е3. Фото: Reuters

Лідери Британії, Франції та Німеччини провели в неділю зустріч із президентом Володимиром Зеленським, на якій підтвердили свою непохитну підтримку України. У межах цієї зустрічі сторони обговорили подальші кроки щодо переговорів та окреслили умови для досягнення миру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на спільну заяву, опубліковану на сайті британського уряду.

Що сказано в заяві про умови миру

Лідери держав зазначили, що Європа відіграє важливу роль у будь-якому врегулюванні, будучи стійким прихильником України. Вони дали зрозуміти, що всі зусилля мають здійснюватися в тісній співпраці з Україною, ширшими європейськими партнерами та США.

Також на зустрічі сторони обговорили умови, які мають бути виконані для справедливого і тривалого миру. Зокрема, серед умов:

  • По-перше, має бути припинення бойових дій. Політики закликали диктатора РФ Володимира Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню;
  • По-друге, відправною точкою для переговорів має стати наявна лінія зіткнення. Лідери наголосили, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою, а суверенне право України на вибір власних механізмів гарантування безпеки та союзів має поважатися;
  • По-третє, після набрання чинності режимом припинення вогню Україна повинна мати надійні та юридично обов'язкові гарантії безпеки, що ґрунтуються на зобов'язаннях, узятих у Берліні в грудні 2025 року і в Парижі в січні 2026 року. Гарантії "включають в себе розгортання Багатонаціональних сил — Україна";
  • По-четверте, російські активи будуть "знерухомленими", поки РФ не припинить свою війну і не виплатить Україні компенсації за шкоду, заподіяну війною;
  • І п'ятий пункт включає необхідність забезпечити захист європейських інтересів безпеки в будь-якій угоді. Згідно із заявою, для будь-яких елементів переговорів, що стосуються ЄС і НАТО, потрібна буде згода Євросоюзу і союзників по Північноатлантичному альянсу.

"Лідери високо оцінили заклик президента Зеленського до припинення війни шляхом переговорів дипломатичним шляхом, викладений у його листі президенту Російської Федерації від 4 червня 2026 року. Вони підтримали пропозицію про прямий діалог між Україною та Росією — за активної участі США та Європи — для досягнення припинення вогню та підтримки подальших переговорів. Вони підтвердили, що будуть і надалі твердо підтримувати Україну", — йдеться в публікації.

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Крім питання миру, сторони обговорили, як використати майбутній саміт G7 в Евіані, наступну зустріч "коаліції охочих" і саміт НАТО в Туреччині — для якнайкращої координації подальшої підтримки України, включно з подальшим тиском на військову економіку РФ і посиленням обіцянок військової та оборонної підтримки України на саміті НАТО.

Керівники держав наголосили на нагальній необхідності нарощування виробництва перехоплювачів, спільного розроблення засобів ППО, засобів для нанесення глибоких ударів, а також підтримки майбутньої стійкості ЗСУ.

"Вони також обговорили, як Альянс може перейняти досвід України в бойових діях і як розширити довгострокове промислове співробітництво з Україною для зміцнення власної оборони Європи", — сказано в документі.

Як повідомляло Новини.LIVE, літак президента України Володимира Зеленського змінив звичний маршрут у Британії. Цього разу борт вилетів із Молдови, а не Польщі, як це було раніше.

Також ми писали, що Зеленський дав інтерв'ю британському медіа Sky News, у якому сказав, що диктатор РФ Володимир Путін має відреагувати на його відкритий лист. За його словами, це могло стати кроком до можливих домовленостей про припинення вогню.

Володимир Зеленський Росія мирні переговори
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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