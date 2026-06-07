Зеленський зустрінеться з Макроном, Мерцом та Стармером у Лондоні

Президент України Володимир Зеленський, прем'єр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц (зліва направо) на Даунінг-стріт, Лондон 8 грудня 2025 року. Фото: Jonathan Brady/PA Images via Getty Images

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться разом із лідером Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні в неділю, 7 червня. Політики планують обговорити відновлення зусиль для закінчення війни Росії проти України, а також перспективи нових переговорів із РФ.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa, передає Новини.LIVE.

Зустріч Зеленського з Макроном, Мерцом і Стармером у Лондоні 7 червня

Лідери європейських країн вважають, що Росія не зможе довго уникати переговорів, вони готові брати в них участь, коли мирний процес відновиться.

За даними dpa, на яке посилається видання, зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Великої Британії повинна допомогти європейським союзникам підготуватися до участі в переговорах.

Лист Зеленського Путіну

Новини.LIVE повідомляли, що Зеленський написав лист російському диктатору Володимиру Путіну, в якому закликав його закінчити війну та розпочати переговори. Також український лідер торкнувся теми відповідальності Росії за широкомасштабну агресію проти України та її наслідки, зокрема, бойових втрат.

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Також Новини.LIVE розповідали, що Путін публічно відповів на відкритий лист Зеленського із закликою закінчити війну. Очільник Кремля відкинув пропозицію українського президента щодо зустрічі та заявив, що не бачить жодного сенсу в таких переговорах. Також диктатор звернувся до російських військових та закликав продовжувати бойові дії.

Додамо, Зеленський відреагував на те, що Путін відкинув спроби наблизити мир. Він назвав відмову глави РФ відверто слабкою позицією та небажанням російської сторони закінчувати війну. Також український президент закликав світ посилити тиск на Росію та скорочувати її фінансові ресурси.