Зеленский встретится с Макроном, Мерцом и Стармером в Лондоне

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц (слева направо) на Даунинг-стрит, Лондон 8 декабря 2025 года. Фото: Jonathan Brady/PA Images via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский встретится вместе с лидером Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне в воскресенье, 7 июня. Политики планируют обсудить возобновление усилий для окончания войны России против Украины, а также перспективы новых переговоров с РФ.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa, передает Новини.LIVE.

Встреча Зеленского с Макроном, Мерцом и Стармером в Лондоне 7 июня

Лидеры европейских стран считают, что Россия не сможет долго избегать переговоров, они готовы принимать в них участие, когда мирный процесс возобновится.

По данным dpa, на которое ссылается издание, встреча лидеров Украины, Франции, Германии и Великобритании должна помочь европейским союзникам подготовиться к участию в переговорах.

Письмо Зеленского Путину Путину

Новини.LIVE сообщали, что Зеленский написал письмо российскому диктатору Владимиру Путину, в котором призвал его закончить войну и начать переговоры. Также украинский лидер затронул тему ответственности России за широкомасштабную агрессию против Украины и ее последствия, в частности, боевых потерь.

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Также Новини.LIVE рассказывали, что Путин публично ответил на открытое письмо Зеленского с призывом закончить войну. Глава Кремля отверг предложение украинского президента о встрече и заявил, что не видит никакого смысла в таких переговорах. Также диктатор обратился к российским военным и призвал продолжать боевые действия.

Добавим, Зеленский отреагировал на то, что Путин отверг попытки приблизить мир. Он назвал отказ главы РФ откровенно слабой позицией и нежеланием российской стороны заканчивать войну. Также украинский президент призвал мир усилить давление на Россию и сокращать ее финансовые ресурсы.