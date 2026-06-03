Готовимся к встречам: Зеленский поговорил с премьером Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Речь шла о подготовке к международным переговорам и согласовании совместных дипломатических шагов. Отдельное внимание уделили оборонной поддержке Украины и усилению давления на Россию.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в среду, 3 июня.

Зеленский провел разговор с премьером Британии Стармером

Сегодня, 3 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны скоординировали позиции накануне предстоящих международных встреч и согласовали дальнейшие дипломатические шаги для приближения завершения войны.

Также во время разговора речь шла о продолжении оборонной поддержки Украины, в частности поставки вооружения.

Отдельно стороны обсудили усиление санкционного давления на Россию, в частности новые ограничения, направленные против российских криптовалютных схем. Зеленский поблагодарил Великобританию за принятые решения и подчеркнул необходимость дальнейшего усиления экономического давления на агрессора.

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"Говорил с Киром Стармером, Премьер-министром Великобритании. Мы готовимся к переговорам и встречам, и это направление и об оружии для нашей обороны, и о нашей дипломатии — нашей общей дипломатии с Европой, чтобы приблизить завершение войны. Европе точно нужен свой голос, своя позиция, свой вклад во все дипломатические усилия, которые могут быть для окончания войны. Скоординировались, как выйти именно на это.

Также поблагодарил Кира за недавний пакет санкций, которые ограничат российские криптовалютные схемы. Абсолютно необходимо, чтобы все формы давления на агрессора усиливались. Благодарен Британии за поддержку", — проинформировал украинский лидер.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в начале мая 2026 года Зеленский поблагодарил Великобританию за новый пакет санкций против России. Ограничения направлены против структур, связанных с производством российских дронов и вербовкой иностранцев для участия в войне против Украины. Глава государства назвал эти решения важным шагом для усиления международного давления на РФ.

Новини.LIVE также писали, что в марте 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон провел встречу с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны подписали Декларацию об углублении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности. Также лидеры обсуждали усиление ПВО, развитие совместного производства вооружений и дальнейшее санкционное давление на Россию.