Хотя в Москве сейчас сложно получать новости из-за постоянных отключений интернета, но они все равно чувствуют, что теряют каждый день.



Только накануне в Ереване говорили о дальнейших санкционных шагах партнеров, которые нужны одновременно с нашими дальнобойными санкциями, и вот имеем санкционный шаг Британии - серьезный шаг.



Великобритания применила санкции против 35 физических и юридических лиц. Это субъекты, которые связаны с производством российских дронов и вербуют иностранных граждан для изготовления беспилотников и участия в войне против Украины.



Мошенническими методами они отправляли на фронт граждан из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Наши разведки давно изучают этот вопрос, поэтому в этом месяце будут и новые решения в этом направлении, и следующие санкционные шаги от Британии.



Спасибо, Британия! Россия должна чувствовать, что войну надо заканчивать.

