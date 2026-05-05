Главная Новости дня Серьезный шаг: Зеленский о новых санкциях Британии против РФ

Дата публикации 5 мая 2026 19:17
Хотя в Москве сейчас сложно получать новости из-за постоянных отключений интернета, но они все равно чувствуют, что теряют каждый день.

Только накануне в Ереване говорили о дальнейших санкционных шагах партнеров, которые нужны одновременно с нашими дальнобойными санкциями, и вот имеем санкционный шаг Британии - серьезный шаг.

Великобритания применила санкции против 35 физических и юридических лиц. Это субъекты, которые связаны с производством российских дронов и вербуют иностранных граждан для изготовления беспилотников и участия в войне против Украины.

Мошенническими методами они отправляли на фронт граждан из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Наши разведки давно изучают этот вопрос, поэтому в этом месяце будут и новые решения в этом направлении, и следующие санкционные шаги от Британии.

Спасибо, Британия! Россия должна чувствовать, что войну надо заканчивать.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский санкции против России Великобритания
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
