Серйозний крок: Зеленський про нові санкції Британії проти РФ

Серйозний крок: Зеленський про нові санкції Британії проти РФ

Дата публікації: 5 травня 2026 19:17
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський подякував Великій Британії за санкції проти суб’єктів, які пов’язані з виробництвом російських дронів і вербують іноземних громадян для участі у війні проти України.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у вівторок, 5 травня.

Зеленський про санкції Великої Британії проти РФ

Хоч у Москві зараз складно отримувати новини через постійні відключення інтернету, але вони все одно відчувають, що втрачають кожного дня.  
 
Тільки напередодні в Єревані говорили про подальші санкційні кроки партнерів, які потрібні водночас із нашими далекобійними санкціями, і от маємо санкційний крок Британії – серйозний крок.  
 
Велика Британія застосувала санкції проти 35 фізичних та юридичних осіб. Це суб’єкти, які пов’язані з виробництвом російських дронів і вербують іноземних громадян для виготовлення безпілотників та участі у війні проти України.  
 
Шахрайськими методами вони відправляли на фронт громадян із країн Північної Африки та Близького Сходу. Наші розвідки давно вивчають це питання, тому цього місяця будуть і нові рішення в цьому напрямі, і наступні санкційні кроки від Британії.  
 
Дякуємо, Британіє! Росія повинна відчувати, що війну треба закінчувати.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський санкції проти Росії Велика Британія
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
