Серйозний крок: Зеленський про нові санкції Британії проти РФ

Президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський подякував Великій Британії за санкції проти суб’єктів, які пов’язані з виробництвом російських дронів і вербують іноземних громадян для участі у війні проти України.

Хоч у Москві зараз складно отримувати новини через постійні відключення інтернету, але вони все одно відчувають, що втрачають кожного дня.



Тільки напередодні в Єревані говорили про подальші санкційні кроки партнерів, які потрібні водночас із нашими далекобійними санкціями, і от маємо санкційний крок Британії – серйозний крок.



Велика Британія застосувала санкції проти 35 фізичних та юридичних осіб. Це суб’єкти, які пов’язані з виробництвом російських дронів і вербують іноземних громадян для виготовлення безпілотників та участі у війні проти України.



Шахрайськими методами вони відправляли на фронт громадян із країн Північної Африки та Близького Сходу. Наші розвідки давно вивчають це питання, тому цього місяця будуть і нові рішення в цьому напрямі, і наступні санкційні кроки від Британії.



Дякуємо, Британіє! Росія повинна відчувати, що війну треба закінчувати.

