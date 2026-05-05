Британія ввела санкції проти РФ за вербування мігрантів на війну

Російські війська. Фото: Міноборони РФ

Велика Британія запровадила санкції проти мереж, які вербують мігрантів для війни проти України, а також проти постачальників для російських заводів з виробництва дронів. Обмеження стосуються десятків осіб і організацій, пов’язаних із цими схемами. Зазначається, що йдеться про експлуатацію іноземців і підтримку військової машини РФ.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву уряду Великої Британії у вівторок, 5 травня.

Уряд Великої Британії оголосив про санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, причетних до вербування іноземців для участі у війні проти України або роботи на російських оборонних підприємствах. Відповідне рішення оприлюднене у пресрелізі британського уряду.

Зазначається, що підсанкційні мережі залучали мігрантів, які шукали кращих умов життя, після чого їх або відправляли на фронт, або змушували працювати на виробництві, зокрема на підприємствах із виготовлення безпілотників.

Окремо говориться й про програму "Алабуга Старт", пов’язану з виробництвом дронів у Росії, яка вже перебуває під санкціями Британії. Саме в межах цієї ініціативи, за даними британського уряду, залучали іноземців до роботи на оборонних об’єктах.

До санкційного списку також увійшли представники третіх країн, зокрема з Таїланду та Китаю, які постачали до РФ компоненти для безпілотників і інші критично важливі військові товари.

Серед підсанкційних осіб — Павло Нікітін, чия компанія розробляє ударний дрон VT-40, що використовується російськими військами для атак по Україні. Також обмеження запроваджено проти трьох осіб, причетних до вербування іноземців для участі у бойових діях на боці РФ.

Зокрема, йдеться про Поліну Азарних, яка, за інформацією британської сторони, організовувала перевезення людей із країн Африки та Близького Сходу, зокрема Єгипту, Іраку, Марокко та інших, до Росії з подальшим їх направленням на фронт в Україну.

