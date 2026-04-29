Головна Новини дня Зеленський підписав новий санкційний пакет

Зеленський підписав новий санкційний пакет

Дата публікації: 29 квітня 2026 20:19
Зеленський підписав новий санкційний пакет
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У середу, 29 квітня, Президент України Володимир Зеленський підписав новий санкційний пакет, спрямований на посилення тиску на Росію та її союзників. До переліку обмежень також включено суб’єктів із Білорусі. Глава держави наголосив, що це крок для зниження інтенсивності війни та впливу на її перебіг.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

Зеленський про новий пакет санкцій

За словами Зеленського, новий пакет санкцій є вагомим і спрямований як проти російських суб’єктів, так і проти структур, пов’язаних із Білоруссю. Він підкреслив, що такі рішення мають стати сигналом для міжнародних партнерів щодо необхідності посилення тиску на Росію.

"Зараз уже я підписав ще новий санкційний пакет України — вагомий пакет, — у тому числі щодо субʼєктів із Білорусі. Це сигнал багатьом нашим партнерам, на що варто тиснути, щоб усе ж таки зменшувати рівень цієї війни, її інтенсивність", — сказав глава держави.

Президент наголосив, що Росія не демонструє доброї волі, тому її необхідно змушувати до кроків, які здатні зменшити агресію. Водночас лідер зауважив, що такі дії можуть подаватися російською стороною як так звані "жести доброї волі".

Окремо Зеленський звернув увагу на важливість недопущення втягування Білорусі у війну та розширення агресії на інші європейські держави. Він підкреслив, що Україна прагне до справедливого і стійкого миру.

На завершення глава держави подякував усім, хто продовжує боротися та працювати заради безпечного майбутнього України.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 29 квітня Президент України Володимир Зеленський ввів у дію нові санкції проти Росії, спрямовані на осіб і структури, причетні до злочинів проти України. Обмеження стосуються, зокрема, учасників викрадення українських дітей та суден так званого "тіньового флоту". До санкційного списку увійшли як фізичні, так і юридичні особи.

Новини.LIVE раніше писали, що 17 квітня Зеленський запровадив санкції проти російських військових командирів, причетних до масованих атак на територію України. Під обмеження потрапили 121 представник командного складу армії РФ, які віддавали накази на удари. Також санкції торкнулися російських релігійних діячів, що виправдовують агресію проти України.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
