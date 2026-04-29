Главная Новости дня Зеленский подписал новый санкционный пакет

Дата публикации 29 апреля 2026 20:19
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В среду, 29 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый санкционный пакет, направленный на усиление давления на Россию и ее союзников. В перечень ограничений также включены субъекты из Беларуси. Глава государства подчеркнул, что это шаг для снижения интенсивности войны и влияния на ее ход.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

Зеленский о новом пакете санкций

По словам Зеленского, новый пакет санкций является весомым и направлен как против российских субъектов, так и против структур, связанных с Беларусью. Он подчеркнул, что такие решения должны стать сигналом для международных партнеров о необходимости усиления давления на Россию.

"Сейчас уже я подписал еще новый санкционный пакет Украины — весомый пакет, — в том числе в отношении субъектов из Беларуси. Это сигнал многим нашим партнерам, на что стоит давить, чтобы все же уменьшать уровень этой войны, ее интенсивность", — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Россия не демонстрирует доброй воли, поэтому ее необходимо принуждать к шагам, которые способны уменьшить агрессию. В то же время лидер отметил, что такие действия могут подаваться российской стороной как так называемые "жесты доброй воли".

Читайте также:

Отдельно Зеленский обратил внимание на важность недопущения втягивания Беларуси в войну и расширения агрессии на другие европейские государства. Он подчеркнул, что Украина стремится к справедливому и устойчивому миру.

В завершение глава государства поблагодарил всех, кто продолжает бороться и работать ради безопасного будущего Украины.

null
Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 29 апреля Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции против России, направленные на лиц и структуры, причастные к преступлениям против Украины. Ограничения касаются, в частности, участников похищения украинских детей и судов так называемого "теневого флота". В санкционный список вошли как физические, так и юридические лица.

Новини.LIVE ранее писали, что 17 апреля Зеленский ввел санкции против российских военных командиров, причастных к массированным атакам на территорию Украины. Под ограничения попали 121 представитель командного состава армии РФ, которые отдавали приказы на удары. Также санкции коснулись российских религиозных деятелей, оправдывающих агрессию против Украины.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
