Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В среду, 29 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый санкционный пакет, направленный на усиление давления на Россию и ее союзников. В перечень ограничений также включены субъекты из Беларуси. Глава государства подчеркнул, что это шаг для снижения интенсивности войны и влияния на ее ход.

Зеленский о новом пакете санкций

По словам Зеленского, новый пакет санкций является весомым и направлен как против российских субъектов, так и против структур, связанных с Беларусью. Он подчеркнул, что такие решения должны стать сигналом для международных партнеров о необходимости усиления давления на Россию.

"Сейчас уже я подписал еще новый санкционный пакет Украины — весомый пакет, — в том числе в отношении субъектов из Беларуси. Это сигнал многим нашим партнерам, на что стоит давить, чтобы все же уменьшать уровень этой войны, ее интенсивность", — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что Россия не демонстрирует доброй воли, поэтому ее необходимо принуждать к шагам, которые способны уменьшить агрессию. В то же время лидер отметил, что такие действия могут подаваться российской стороной как так называемые "жесты доброй воли".

Отдельно Зеленский обратил внимание на важность недопущения втягивания Беларуси в войну и расширения агрессии на другие европейские государства. Он подчеркнул, что Украина стремится к справедливому и устойчивому миру.

В завершение глава государства поблагодарил всех, кто продолжает бороться и работать ради безопасного будущего Украины.

Новини.LIVE информировали, что 29 апреля Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции против России, направленные на лиц и структуры, причастные к преступлениям против Украины. Ограничения касаются, в частности, участников похищения украинских детей и судов так называемого "теневого флота". В санкционный список вошли как физические, так и юридические лица.

Новини.LIVE ранее писали, что 17 апреля Зеленский ввел санкции против российских военных командиров, причастных к массированным атакам на территорию Украины. Под ограничения попали 121 представитель командного состава армии РФ, которые отдавали приказы на удары. Также санкции коснулись российских религиозных деятелей, оправдывающих агрессию против Украины.