Британия ввела санкции против РФ за вербовку мигрантов на войну

Российские войска. Фото: Минобороны РФ

Великобритания ввела санкции против сетей, которые вербуют мигрантов для войны против Украины, а также против поставщиков для российских заводов по производству дронов. Ограничения касаются десятков лиц и организаций, связанных с этими схемами. Отмечается, что речь идет об эксплуатации иностранцев и поддержке военной машины РФ.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление правительства Великобритании во вторник, 5 мая.

Британия ввела санкции за вербовку мигрантов на войну против Украины

Правительство Великобритании объявило о санкциях против 35 физических и юридических лиц, причастных к вербовке иностранцев для участия в войне против Украины или работы на российских оборонных предприятиях. Соответствующее решение обнародовано в пресс-релизе британского правительства.

Отмечается, что подсанкционные сети привлекали мигрантов, которые искали лучших условий жизни, после чего их либо отправляли на фронт, либо заставляли работать на производстве, в частности на предприятиях по изготовлению беспилотников.

Отдельно говорится и о программе "Алабуга Старт", связанной с производством дронов в России, которая уже находится под санкциями Британии. Именно в рамках этой инициативы, по данным британского правительства, привлекали иностранцев к работе на оборонных объектах.

В санкционный список также вошли представители третьих стран, в частности из Таиланда и Китая, которые поставляли в РФ компоненты для беспилотников и другие критически важные военные товары.

Среди подсанкционных лиц — Павел Никитин, чья компания разрабатывает ударный дрон VT-40, используемый российскими войсками для атак по Украине. Также ограничения введены против трех лиц, причастных к вербовке иностранцев для участия в боевых действиях на стороне РФ.

В частности, речь идет о Полине Азарных, которая, по информации британской стороны, организовывала перевозки людей из стран Африки и Ближнего Востока, в частности Египта, Ирака, Марокко и других, в Россию с последующим их направлением на фронт в Украину.

Новини.LIVE информировали, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров усилить санкции против российского теневого флота. По его словам, именно совместные и скоординированные действия способны ограничить возможности России обходить ограничения. Украина уже внедряет собственные санкции, но нуждается в более активной поддержке союзников.

Новини.LIVE также писали, что 29 апреля Владимир Зеленский подписал новый санкционный пакет, направленный на усиление давления на Россию и ее союзников. В него также включены субъекты из Беларуси. По словам главы государства, эти решения должны уменьшить интенсивность войны и усилить международное давление на агрессора.