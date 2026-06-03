Готуємося до зустрічей: Зеленський поговорив з прем'єром Британії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Йшлося про підготовку до міжнародних переговорів і узгодження спільних дипломатичних кроків. Окрему увагу приділили оборонній підтримці України та посиленню тиску на Росію.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у середу, 3 червня.

Зеленський провів розмову з прем'єром Британії Стармером

Сьогодні, 3 червня, Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Сторони скоординували позиції напередодні майбутніх міжнародних зустрічей і узгодили подальші дипломатичні кроки для наближення завершення війни.

Також під час розмови ішлося про продовження оборонної підтримки України, зокрема постачання озброєння.

Окремо сторони обговорили посилення санкційного тиску на Росію, зокрема нові обмеження, спрямовані проти російських криптовалютних схем. Зеленський подякував Великій Британії за ухвалені рішення та наголосив на необхідності подальшого посилення економічного тиску на агресора.

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"Говорив із Кіром Стармером, Премʼєр-міністром Британії. Ми готуємося до перемовин та зустрічей, і це напрямок і про зброю для нашої оборони, і про нашу дипломатію — нашу спільну дипломатію з Європою, щоб наблизити завершення війни. Європі точно потрібен свій голос, своя позиція, свій внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Скоординувались, як вийти саме на це.

Також подякував Кіру за нещодавній пакет санкцій, які обмежать російські криптовалютні схеми. Абсолютно необхідно, щоб усі форми тиску на агресора посилювалися. Вдячний Британії за підтримку", — поінформував український лідер.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що на початку травня 2026 року Зеленський подякував Великій Британії за новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження спрямовані проти структур, пов’язаних із виробництвом російських дронів і вербуванням іноземців для участі у війні проти України. Глава держави назвав ці рішення важливим кроком для посилення міжнародного тиску на РФ.

Новини.LIVE також писали, що у березні 2026 року Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Лондона провів зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Сторони підписали Декларацію про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборонної промисловості. Також лідери обговорювали посилення ППО, розвиток спільного виробництва озброєнь і подальший санкційний тиск на Росію.