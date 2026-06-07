Борт Зеленського змінив звичний маршрут до Великої Британії

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

У неділю, 7 червня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Великої Британії. Однак виліт його літака відбувся з Молдови, а не Польщі, як це було зазвичай.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на FlightAware.

Літак Зеленського змінив маршрут вильоту

За даними ресурсу, спершу борт українського президента UR-ABA перемістився з Польщі до Кишинева, а вже звідти — до лондонського Станстеда.

Однак раніше, як відомо, для закордонних візитів Зеленського регулярно використовували польський аеропорт "Жешув-Ясьонка".

Станом на зараз невідомо, чи пов'язана зміна маршруту з нещодавнім скандалом щодо того, коли Зеленський присвоїв одному з підрозділів найменування "імені Героїв УПА".

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Дані, звідки вилітав борт Зеленського. Фото: FlightAware

Як повідомляло Новини.LIVE, кілька днів тому керівник ОП Кирило Буданов прибув з неанонсованим візитом до Польщі. Згідно ЗМІ, одна з причин візиту була пов'язана щодо вищевказаного присвоєння почесних назви "Героїв УПА".

Також ми писали, що сьогодні Володимир Зеленський перебуває з візитом у Великій Британії. За словами президента, у нього будуть двосторонні переговори з британським прем'єром Кіром Стармером та буде зустріч у форматі Україна+Е3. Тобто, зустріч Зеленського з лідерами Британії, Німеччини та Франції. Серед основних тем переговорів — питання оборони, ППО та перспективи завершення війни.