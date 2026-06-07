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Борт Зеленского изменил привычный маршрут в Великобританию

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 23:37
Борт Зеленского изменил привычный маршрут в Великобританию
Владимир Зеленский. Фото: скриншот

В воскресенье, 7 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Великобританию. Однако вылет его самолета состоялся из Молдовы, а не Польши, как это было обычно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на FlightAware.

Самолет Зеленского изменил маршрут вылета

По данным ресурса, сперва борт украинского президента UR-ABA переместился из Польши в Кишинев, а уже оттуда — в лондонский Станстед.

Однако ранее, как известно, для зарубежных визитов Зеленского регулярно использовали польский аэропорт "Жешув-Ясенка".

По состоянию на сейчас неизвестно, связано ли изменение маршрута с недавним скандалом относительно того, когда Зеленский присвоил одному из подразделений наименование "имени Героев УПА".

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Данные, откуда вылетал борт Зеленского. Фото: FlightAware

Как сообщало Новини.LIVE, несколько дней назад руководитель ОП Кирилл Буданов прибыл с неанонсированным визитом в Польшу. Согласно СМИ, одна из причин визита была связана относительно вышеуказанного присвоения почетных названия "Героев УПА".

Также мы писали, что сегодня Владимир Зеленский находится с визитом в Великобритании. По словам президента, у него будут двусторонние переговоры с британским премьером Киром Стармером и будет встреча в формате Украина+Е3. То есть, встреча Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции. Среди основных тем переговоров - вопросы обороны, ПВО и перспективы завершения войны.

Владимир Зеленский Польша Молдова
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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