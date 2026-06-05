Секретная миссия разведчика: что делает генерал Буданов в Польше

Кирилл Буданова. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов находится с неанонсированным визитом в Польше, где проводит ряд встреч с представителями польских властей.

Как пишет польское издание Onet, одной из целей поездки является обсуждение ситуации с безопасностью и хода войны в Украине с руководством польского оборонного ведомства.

Еще одна визия визита, как сообщает RMF24, связана с дискуссией о присвоении одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почетного названия "Герои УПА". По информации польского медиа, эта тема также может быть затронута во время переговоров украинской и польской сторон.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на "Украинскую правду", Буданов стал одним из основных архитекторов новой системы работы Банковой. Именно благодаря его деятельности ОП постепенно приобретает признаки более эффективного управленческого инструмента.

Ранее Буданов отметил, что мировые государства могут оказаться без надлежащей защиты перед новыми вызовами из-за игнорирования современных угроз. Он подчеркнул, что прежняя международная система безопасности фактически больше не существует, а возвращение к старым подходам невозможно.