Руководитель ОП призвал мир срочно готовиться к новым угрозам

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Мировые государства рискуют остаться без защиты перед новыми угрозами из-за обычного игнорирования современных вызовов, отметил глава ОП Кирилл Буданов. Старой международной системы безопасности больше нет, поэтому вернуться к прошлому не получится никак. Страны должны действовать немедленно, ведь текущий момент определяет будущие оборонные правила мира.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на выступление руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова на форуме "Архитектура безопасности".

Крах международной системы безопасности

Руководитель ОП во время выступления на форуме призвал мировых лидеров не откладывать реакцию на нынешний кризис. По его мнению, попытки переждать трудные времена или вернуться к старым форматам больше не дадут результата.

"Если государства будут закрывать глаза на происходящее в мире и верить, что они "в домике", то домик окажется из соломы и будет уничтожен за несколько дней. Тот, кто не готовится к вызовам, столкнется с ними стопроцентно", — отметил Кирилл Буданов.

Создание новых оборонительных систем

Буданов отметил, что из-за агрессивных действий отдельных стран сейчас разрушаются старые союзы и создаются новые. Но государства с устаревшими армиями автоматически окажутся под ударом первыми, поэтому крайне необходимо менять стратегии ради спасения собственных границ от будущих нападений.

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Ранее Новини.LIVE писали о том, что странам без ядерного оружия сегодня критически важно найти другие реальные методы для обеспечения безопасности. Кирилл Буданов заявил, что сейчас в мире есть много других вариантов для защиты, поэтому зацикливаться только на старых системах не стоит.

Также мы сообщали, что украинские удары по российской логистике являются максимально эффективными и уже создают серьезные проблемы для оккупационных войск. Атаки Сил обороны уже непосредственно повлияли на снабжение и боеспособность подразделений РФ.