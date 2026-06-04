Керівник ОП закликав світ терміново готуватися до нових загроз

Голова Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Світові держави ризикують залишитися без захисту перед новими загрозами через звичайне ігнорування сучасних викликів, зазначив голова ОП Кирило Буданов. Старої міжнародної системи безпеки більше немає, тому повернутися до минулого не вийде ніяк. Країни мають діяти негайно, адже поточний момент визначає майбутні оборонні правила світу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на виступ керівника Офісу Президента Кирила Буданова на форумі "Архітектура безпеки".

Крах міжнародної системи безпеки

Керівник ОП під час виступу на форумі закликав світових лідерів не відкладати реакцію на нинішню кризу. За його думкою, спроби перечекати важкі часи або повернутися до старих форматів більше не дадуть результату.

"Якщо держави будуть заплющувати очі на те, що відбувається у світі та вірити, що вони "в домику", то домик виявиться із соломи та буде знищений за кілька днів. Той, хто не готується до викликів, зіткнеться з ними стовідсотково", — зазначив Кирило Буданов.

Створення нових оборонних систем

Буданов зазначив, що через агресивні дії окремих країн зараз руйнуються старі союзи та створюються нові. Але держави із застарілими арміями автоматично опиняться під ударом першими, тому вкрай необхідно міняти стратегії заради порятунку власних кордонів від майбутніх нападів.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE писали про те, що країнам без ядерної зброї сьогодні критично важливо знайти інші реальні методи для гарантування безпеки. Кирило Буданов заявив, що зараз у світі є багато інших варіантів для захисту, тому зациклюватися лише на старих системах не варто.

Також ми повідомляли, що українські удари по російській логістиці є максимально ефективними та вже створюють серйозні проблеми для окупаційних військ. Атаки Сил оборони вже безпосередньо вплинули на постачання та боєздатність підрозділів РФ.