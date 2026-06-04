Буданов: головна гарантія безпеки України — власна сила

Глава Офісу Президента України Кирило Буданов. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов вважає, що ключовою гарантією безпеки України після завершення війни має залишатися власна сила держави. За його словами, Україна вже має в своєму розпорядженні ефективні сили оборони та власні військові технології. Однак цього недостатньо, якщо країна будуватиме свою стратегію на завищених очікуваннях від зовнішньої підтримки.

Про це він заявив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у кулуарах міжнародного форуму "Архітектура безпеки", відповідаючи на запитання про майбутнє системи національної безпеки.

Кирило Буданов наголосив, що міжнародні гарантії безпеки мають важливе значення, але не можуть замінити внутрішню стійкість держави. На його думку, Україна має насамперед створювати умови, за яких почуватиметься захищеною завдяки власним можливостям. Лише в такому разі партнери будуть зацікавлені в довгостроковій співпраці та підтримці.

Що Буданов вважає головною умовою безпеки

"Головне, щоб ми не створили мильну бульбашку або порожню уяву, що в нас усе добре. Головне, щоб ми самі були сильними. Якщо ми будемо сильними, з нами будуть хотіти працювати інші", — пояснив Буданов.

Голова ОП Кирило Буданов також зазначив, що ставлення міжнародних партнерів безпосередньо залежить від здатності держави самостійно забезпечувати свою стійкість. За його словами, сильні країни викликають повагу і стають важливими учасниками міжнародних процесів, тоді як слабкі ризикують залишитися без серйозної підтримки. Саме тому, вважає Буданов, розвиток власного оборонного потенціалу має залишатися пріоритетом для України.

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