Буданов: главная гарантия безопасности Украины — собственная сила

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Фото: ОП

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов считает, что ключевой гарантией безопасности Украины после завершения войны должна оставаться собственная сила государства. По его словам, Украина уже располагает эффективными силами обороны и собственными военными технологиями. Однако этого недостаточно, если страна будет строить свою стратегию на завышенных ожиданиях от внешней поддержки.

Об этом он заявил журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в кулуарах международного форума "Архитектура безопасности", отвечая на вопрос о будущем системы национальной безопасности.

Кирилл Буданов подчеркнул, что международные гарантии безопасности имеют важное значение, но не могут заменить внутреннюю устойчивость государства. По его мнению, Украина должна прежде всего создавать условия, при которых будет чувствовать себя защищенной благодаря собственным возможностям. Только в таком случае партнеры будут заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве и поддержке.

Что Буданов считает главным условием безопасности

"Главное, чтобы мы не создали мыльный пузырь или пустое представление, что у нас все хорошо. Главное, чтобы мы сами были сильными. Если мы будем сильными, с нами будут хотеть работать другие", — объяснил Буданов.

Глава ОП Кирилл Буданов также отметил, что отношение международных партнеров напрямую зависит от способности государства самостоятельно обеспечивать свою устойчивость. По его словам, сильные страны вызывают уважение и становятся важными участниками международных процессов, тогда как слабые рискуют остаться без серьезной поддержки. Именно поэтому, считает Буданов, развитие собственного оборонного потенциала должно оставаться приоритетом для Украины.

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