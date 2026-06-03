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Главная Новости дня Буданов раскрыл, как опыт ГУР помог ему в Офисе президента

Буданов раскрыл, как опыт ГУР помог ему в Офисе президента

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 18:25
Буданов раскрыл, как опыт ГУР помог в Офисе президента
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов. Фото: Форум Архитектуры безопасности

Опыт управления большими коллективами и координации сложных процессов в разведке стал чрезвычайно полезным Кириллу Буданову во время работы в Офисе президента. Эти специфические навыки сейчас помогают эффективно работать в ОП. В частности, налаживать ежедневное взаимодействие между различными ключевыми государственными институтами.

Об этом руководитель ОП Кирилл Буданов рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Опыт в разведке пригодился в ОП

Военный менеджмент дает возможность значительно быстрее принимать решения на самом высоком уровне. Нормальная коммуникация и контроль процессов помогают избежать ненужной бюрократии, когда надо выполнять оборонные задачи.

Руководитель ОП уверен, что без координации больших коллективов наладить стабильную работу госаппарата во время войны просто нереально.

Единство важнее борьбы с предателями

Чтобы успешно противостоять врагу, стране сейчас нужна максимальная консолидация власти и обычных граждан. Внутренние конфликты, постоянные споры и публичные обвинения лишь тормозят общую обороноспособность. Буданов призвал не концентрироваться на внутреннем негативе.

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"Искать сволочь в своих грядах, измены - это все нужно, но это не может быть приоритетом номер один. Нет, нам нужно единство для развития государства и победы в этой войне. Сволочи всегда в любой стране были, существовали и будут существовать. И это нормально, не надо из этого делать какую-то трагедию. Главное - это движение вперед. Вперед, вверх и дальше, а не вперед и три шага назад. Нет. Так государства не развиваются", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Как писали Новини.LIVE ранее, в Украине планируют унифицировать подход к привлечению иностранных добровольцев в Силы обороны. Кирилл Буданов рассказал, что речь идет о создании единого координационного механизма, который упорядочит отбор и дальнейшую службу иностранцев.

Также мы писали, что по мнению Кирилла Буданова, сегодня государствам без ядерного оружия критически важно найти другие реальные методы для обеспечения безопасности. Сейчас в мире есть много различных технологических вариантов для защиты от нападений, и поэтому зацикливаться только на старых системах стратегического сдерживания не стоит.

Кирилл Буданов ГРУ Форум Архитектура безопасности
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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