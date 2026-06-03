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Головна Новини дня Буданов розкрив, як досвід ГУР допоміг йому в Офісі президента

Буданов розкрив, як досвід ГУР допоміг йому в Офісі президента

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 18:25
Буданов розкрив, як досвід ГУР допоміг в Офісі президента
Голова Офісу Президента Кирило Буданов. Фото: Форум Архітектури безпеки

Досвід управління великими колективами та координації складних процесів у розвідці став надзвичайно корисним Кирилу Буданову під час роботи в Офісі президента. Ці специфічні навички наразі допомагають ефективно працювати в ОП. Зокрема, налагоджувати щоденну взаємодію між різними ключовими державними інституціями. 

Про це керівник ОП Кирило Буданов розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Досвід у розвідці став у нагоді в ОП

Військовий менеджмент дає можливість значно швидше приймати рішення на найвищому рівні. Нормальна комунікація та контроль процесів допомагають уникнути непотрібної бюрократії, коли треба виконувати оборонні завдання.

Керівник ОП упевнений, що без координації великих колективів налагодити стабільну роботу держапарату під час війни просто нереально.

Єдность важливіша боротьби зі зрадниками

Щоб успішно протистояти ворогу, країні зараз потрібна максимальна консолідація влади та звичайних громадян. Внутрішні конфлікти, постійні суперечки та публічні звинувачення лише гальмують загальну обороноздатність. Буданов закликав не концентруватися на внутрішньому негативі.

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"Шукати сволоту в своїх грядах, зради — це все потрібно, але це не може бути пріоритетом номер один. Ні, нам потрібна єдність для розбудови держави і перемоги в цій війні. Сволоти завжди в будь-якій країні були, існували і будуть існувати. І це нормально, не треба з цього робити якусь трагедію. Головне — це рух вперед. Вперед, вверх і далі, а не вперед і три кроки назад. Ні. Так держави не розвиваються", — підкреслив Кирило Буданов.  

Як писали Новини.LIVE раніше, в Україні планують уніфікувати підхід до залучення іноземних добровольців до Сил оборони. Кирило Буданов розповів, що йдеться про створення єдиного координаційного механізму, який впорядкує відбор та подальшу служби іноземців.  

Також ми писали, що на думку Кирила Буданова, сьогодні державам без ядерної зброї критично важливо знайти інші реальні методи для гарантування безпеки. Зараз у світі є багато різних технологічних варіантів для захисту від нападів, і тому зациклюватися лише на старих системах стратегічного стримування не варто.

Кирило Буданов ГРУ Форум Архітектура безпеки
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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