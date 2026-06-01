Буданов: треба створити координаційне "вікно" для іноземних добровольців

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

В Україні планують уніфікувати підхід до залучення іноземних добровольців до Сил оборони. Йдеться про створення єдиного координаційного механізму, який мав би впорядкувати процедури відбору, перебування та подальшої служби іноземців. У Міноборони розглядають можливість врегулювати це питання найближчим часом.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова під час міжнародного форуму "Архітектура безпеки" у понеділок, 1 червня.

Буданов про координацію іноземних добровольців

За словами Кирила Буданова, нині залучення іноземних добровольців здійснюється різними структурами, що створює певні труднощі та потребує єдиного підходу. Він наголосив, що саме тому виникла потреба у створенні координаційного "вікна", яке б забезпечило впорядковану систему роботи з іноземцями.

Окремо він зазначив, що це питання вже перебуває на етапі обговорення і може бути врегульоване в межах Міністерства оборони України.

"Буквально сьогодні це питання вже розглядалося, що треба робити єдине координаційне вікно по правилах добору, по перебуванню, по супроводженню, потім подальшої служби цих іноземців в лавах Збройних сил. Тому що багато хто цим займається, є насправді певні проблеми. Треба це теж чітко визнавати, чому над цим всі почали замислюватись. І я думаю, що найближчим часом це питання буде в рамках Міністерства оборони вирішене", — сказав керівник ОПУ.

Новини.LIVE інформували, що на думку політтехнолога Олексія Голобуцького, Кирило Буданов ініціював активізацію системи рекрутингу іноземців до Сил оборони України. Він запропонував запровадити більш чіткий і централізований підхід до їхнього залучення. Експерти вважають, що це має усунути бюрократію та підвищити ефективність набору добровольців.

Новини.LIVE також писали, що командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі прокоментував ідею обов’язкової служби для іноземців, які мають посвідку на проживання в Україні. Він заявив, що більшість іноземців, які хотіли воювати, вже долучилися до Сил оборони. Водночас військовий підтримав запровадження короткострокових контрактів як більш гнучкого варіанту служби.