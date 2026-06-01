Буданов: надо создать координационное "окно" для иностранных добровольцев

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

В Украине планируют унифицировать подход к привлечению иностранных добровольцев в Силы обороны. Речь идет о создании единого координационного механизма, который должен упорядочить процедуры отбора, пребывания и дальнейшей службы иностранцев. В Минобороны рассматривают возможность урегулировать этот вопрос в ближайшее время.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова во время международного форума "Архитектура безопасности" в понедельник, 1 июня.

Буданов о координации иностранных добровольцев

По словам Кирилла Буданова, сейчас привлечение иностранных добровольцев осуществляется различными структурами, что создает определенные трудности и требует единого подхода. Он подчеркнул, что именно поэтому возникла необходимость в создании координационного "окна", которое бы обеспечило упорядоченную систему работы с иностранцами.

Отдельно он отметил, что этот вопрос уже находится на этапе обсуждения и может быть урегулирован в рамках Министерства обороны Украины.

"Буквально сегодня этот вопрос уже рассматривался, что надо делать единое координационное окно по правилам отбора, по пребыванию, по сопровождению, потом дальнейшей службы этих иностранцев в рядах Вооруженных сил. Потому что многие этим занимаются, есть на самом деле определенные проблемы. Надо это тоже четко признавать, почему над этим все начали задумываться. И я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет в рамках Министерства обороны решен", — сказал руководитель ОПУ.

Новини.LIVE информировали, что по мнению политтехнолога Алексея Голобуцкого, Кирилл Буданов инициировал активизацию системы рекрутинга иностранцев в Силы обороны Украины. Он предложил ввести более четкий и централизованный подход к их привлечению. Эксперты считают, что это должно устранить бюрократию и повысить эффективность набора добровольцев.

Новини.LIVE также писали, что командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили прокомментировал идею обязательной службы для иностранцев, имеющих вид на жительство в Украине. Он заявил, что большинство иностранцев, которые хотели воевать, уже присоединились к Силам обороны. В то же время военный поддержал введение краткосрочных контрактов как более гибкого варианта службы.