Буданов активизировал работу по рекрутингу иностранцев, — эксперт

Дата публикации 6 мая 2026 11:40
Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Глава Офиса президента Кирилл Буданов начал менять систему привлечения иностранцев в ряды Вооруженных сил Украины. Он предложил конкретный план действий по активизации рекрутинга.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в своих соцсетях написал политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий.

Рекрутинг иностранцев в Украине

"Мы постоянно говорим о дефиците людей на фронте, об истощении подразделений и необходимости ротаций. О важности мобилизации и изменении ее форм. Но рядом с этим есть еще одна проблема: иностранцы, которые готовы воевать за Украину, часто сталкиваются с системой, которая больше отталкивает, чем привлекает. Сейчас появился сигнал, что это наконец-то начинают менять. Руководитель ОП Кирилл Буданов провел совещание по изменению подходов к привлечению иностранцев в ряды сил обороны. Он собрал как военных, так и парламентариев для наработки эффективной формы рекрутинга, которая позволит преодолеть имеющийся хаос", — отметил Голобуцкий.

По его словам, ключевая идея Буданова на этом направлении — "единое окно". Не десятки структур и не месяцы бюрократии, а один центр, который ищет людей, организует их логистику в страну, обучает и сопровождает во время службы. Так, убежден политолог, и должно работать государство, если оно заинтересовано в результате, а не в процессе.

"Очень показательно, что сразу очерчены сроки. Буданов отметил, что до конца мая должен быть готов механизм, определено подразделение в структуре Министерства обороны и подготовлены изменения в законодательство. Это конкретный план действий, цель которого — пополнение войска", — подчеркнул эксперт.

Он указал на еще один важный акцент — требование Буданова по унификации правил для всех структур — ВСУ и Нацгвардии. Ведь разные процедуры означают потерю времени и людей, что в условиях войны является недопустимой роскошью. Человек, который приехал воевать, подчеркнул блогер, должен максимально быстро оказаться в строю, а не в бумажных очередях.

"Нам давно нужна эффективная модель рекрутинга иностранцев — система, которая дает результат, а не имитирует процесс. Буданов фактически взял под контроль реформирование важного элемента, в общей системе пополнения войска воюющей страны. И это о стратегическом планировании: параллельно с реформой мобилизации внутри страны мы должны усиливать и возможности привлечения иностранных добровольцев, готовых вместе с нами бороться за человеческое и справедливость", — резюмировал Алексей Голобуцкий.

Как писали Новини.LIVE, ранее Кирилл Буданов сообщал, что в Украине создадут центр для привлечения иностранцев в ВСУ. Новый механизм должен устранить бюрократические преграды и обеспечить полное сопровождение кандидатов.

Также руководитель ОПУ прокомментировал перемирие, которое накануне объявил Владимир Зеленский. Он отметил, что Украина следит за каждым шагом России.

