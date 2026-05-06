Буданов активізував роботу із рекрутингу іноземців, — експерт

Кирило Буданов.

Очільник Офісу президента Кирило Буданов почав змінювати систему залучення іноземців до лав Збройниз сил України. Він запропонував конкретний план дій з активізації рекрутингу.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це у своїх соцмережах написав політтехнолог і блогер Олексій Голобуцький.

Рекрутинг іноземнців в Україні

"Ми постійно говоримо про дефіцит людей на фронті, про виснаження підрозділів і необхідність ротацій. Про важливість мобілізації та зміну її форм. Але поруч з цим є ще одна проблема: іноземці, які готові воювати за Україну, часто стикаються з системою, яка більше відштовхує, ніж залучає. Зараз з'явився сигнал, що це нарешті починають змінювати. Керівник ОП Кирило Буданов провів нараду щодо змін підходів до залучення іноземців до лав сил оборони. Він зібрав як військових, так і парламентарів для напрацювання ефективної форми рекрутингу, яка дозволить подолати наявний хаос", — зазначив Голобуцький.

За його словами, ключова ідея Буданова на цьому напрямку — "єдине вікно". Не десятки структур і не місяці бюрократії, а один центр, який шукає людей, організовує їхню логістику в країну, навчає та супроводжує під час служби. Так, переконаний політолог, і має працювати держава, якщо вона зацікавлена в результаті, а не в процесі.

"Дуже показово, що одразу окреслено терміни. Буданов зазначив, що до кінця травня має бути готовий механізм, визначений підрозділ у структурі Міністерства оборони та підготовлені зміни до законодавства. Це конкретний план дій, мета якого — поповнення війська", — підкреслив експерт.

Він вказав на ще один важливий акцент — вимогу Буданова щодо уніфікації правил для всіх структур — ЗСУ та Нацгвардії. Адже різні процедури означають втрату часу і людей, що в умовах війни є неприпустимою розкішшю. Людина, яка приїхала воювати, наголосив блогер, має максимально швидко опинитися в строю, а не в паперових чергах.

"Нам давно потрібна ефективна модель рекрутингу іноземців — система, яка дає результат, а не імітує процес. Буданов фактично взяв під контроль реформування важливого елементу, в загальній системі поповнення війська країни, що воює. І це про статегічне планування: паралельно з реформою мобілізації всередині країни ми маємо посилювати й можливості залучення іноземних добровольців, готових разом із нами боротися за людське та справедливість", — резюмував Олексій Голобуцький.

Як писали Новини.LIVE, раніше Кирило Буданов повідомляв, що в Україні створять центр для залучення іноземців в ЗСУ. Новий механізм має усунути бюрократичні перепони та забезпечити повний супровід кандидатів.

Також керівник ОПУ прокоментував перемир'я, яке напередодні оголосив Володимир Зеленський. Він наголосив, що Україна стежить за кожним кроком Росії.