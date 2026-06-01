Дає реальні результати: Буданов про зустрічі з нардепами

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що зустрічі з народними депутатами відбуваються регулярно та за потреби. За його словами, така комунікація вже дає практичні результати у роботі державних інституцій. Він наголошує, що взаємодія з парламентарями є ефективною та необхідною.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова у відповідь на запитання журналістки щодо його взаємодії з народними депутатами та частоти таких зустрічей на міжнародному Форму Архітектура Безпеки.

Буданов про комунікацію з депутатами Верховної Ради

Кирило Буданов зазначив, що зустрічається з народними депутатами тоді, коли є необхідність, і не вбачає в цьому жодних проблем. За його словами, парламентарі можуть звертатися до різних представників влади, а така комунікація є звичною частиною роботи.

Очільник ОПУ додав, що подібні контакти дозволяють обмінюватися інформацією: у нього є дані, яких інколи бракує депутатам, а вони, своєю чергою, озвучують свої пропозиції щодо взаємодії з Офісом президента. Це, за його словами, допомагає знаходити спільні рішення.

Буданов також наголосив, що така співпраця вже демонструє ефективність, зокрема під час останніх голосувань у парламенті. У цьому контексті він підкреслив, що подібна комунікація є правильною та дає реальний результат.

"Зустрічаюсь за необхідності. Коли є необхідність, одразу. Не бачу в цьому жодних проблем.

Депутати Верховної Ради, вони можуть приходити до будь-кого, і я не є тут виключенням. Тому я вважаю, що більш менш інтенсифіковані у нас такі зустрічі.

Чи дає це щось на практиці? Думаю, що дає, тому що у мене є певний об'єм інформації, якого їм інколи не вистачає. У них є певні побажання до роботи з Офісом президента. Разом якось знаходимо рішення. Я думаю, що останнє голосування показало, що це є ефективно, і це є правильно, і така комунікація потрібна, і дає реальні результати", — пояснив Буданов.

Новини.LIVE інформували, що Кирило Буданов став одним із ключових учасників налагодження діалогу між владою та опозицією, що допомогло зберегти ефективну роботу Верховної Ради під час війни. На думку політичного експерта Олексія Кошеля, такий підхід сприяє пошуку спільних рішень і дає практичні результати. Як приклад він навів одне з останніх голосувань, під час якого парламент зміг мобілізувати майже конституційну більшість голосів.

Новини.LIVE також писали, що політолог Віктор Таран заявив, що Кирило Буданов змінив підхід Банкової до взаємодії з Верховною Радою, зробивши ставку на діалог замість тиску. За його словами, керівник ОП взяв на себе роль модератора у налагодженні роботи парламенту. Експерт вважає, що це сприяло переходу Верховної Ради до більш стабільного та системного режиму роботи.