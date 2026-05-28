Політолог пояснив, як Буданов змінив стратегію роботи Банкової з ВР

Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Керівник Офісу президента Кирило Буданов взяв на себе роль модератора у налагодженні роботи Верховної Ради та змінив підхід Банкової до взаємодії з парламентом. Парламент, який останнім часом регулярно опинявся у центрі політичних конфліктів і скандалів, нині демонструє ознаки переходу до більш стабільної та системної роботи.

Як повідомляє Новини.LIVE, таку думку висловив політичний експерт Віктор Таран на своїй сторінці у Facebook.

Буданов налагоджує комунікацією між ВР та Банковою

"Верховна Рада, яку тривалий час лихоманило від скандалів, демонструє ознаки переходу в більш робочий режим. Роль модератора цього процесу взяв на себе керівник ОП Кирило Буданов", — зазначив Таран.

Експерт наголосив, що головною відмінністю нового підходу стала відмова від директивного стилю управління парламентом.

"Буданов обрав переговорний інструментарій замість директивного тиску — підхід, який за часів Єрмака фактично був відсутній. Практика "ламання через коліно" демонструвала обмежену ефективність і завершувалася корупційними скандалами", — написав політолог.

Читайте також:

За його спостереженнями, зараз Банкова намагається сформувати більш збалансовану модель взаємодії між владою, монобільшістю та опозиційними силами.

"Зараз спостерігається спроба вибудувати довгостроковіший баланс між Банковою, монобільшістю та опозицією. Показово, що після зміни керівника ОП відновився прямий діалог з опозиційними силами", — підкреслив Таран.

Він переконаний, що нинішні процеси можуть свідчити про більш глибокі зміни у функціонуванні української влади.

"Те, що парламент справді починають розглядати як повноцінного учасника державного управління, а не технічний інструмент голосування — це структурний зсув, який варто фіксувати", — заявив він.

Водночас експерт наголошує, що повноцінно оцінити ефективність та стійкість нової моделі можна буде лише з часом.

Нагадаємо, раніше депутати парламентської фракції "Слуга народу" заявляли про покращення стосунків з Офісом президента під керівництвом Кирила Буданова.

Як писали Новини.LIVE, раніше Ірина Геращенко повідомляла, що Буданов оздоровлює Офіс Президента. Зміна керівництва запустила процес відновлення нормальних робочих комунікацій інституції, які тривалий час були заблоковані.

Також ми писали, що 27 травня в Україні відзначали День ССО. Кирило Буданов звернувся до військових та нагадав ефектні операції спецпризначенців.