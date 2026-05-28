Политолог объяснил, как Буданов изменил стратегию работы Банковой с ВР

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов взял на себя роль модератора в налаживании работы Верховной Рады и изменил подход Банковой к взаимодействию с парламентом. Парламент, который в последнее время регулярно оказывался в центре политических конфликтов и скандалов, сейчас демонстрирует признаки перехода к более стабильной и системной работе.

Как сообщает Новини.LIVE, такое мнение высказал политический эксперт Виктор Таран на своей странице в Facebook.

Буданов налаживает коммуникацию между ВР и Банковой

"Верховная Рада, которую долгое время лихорадило от скандалов, демонстрирует признаки перехода в более рабочий режим. Роль модератора этого процесса взял на себя руководитель ОП Кирилл Буданов", — отметил Таран.

Эксперт подчеркнул, что главным отличием нового подхода стал отказ от директивного стиля управления парламентом.

"Буданов выбрал переговорный инструментарий вместо директивного давления — подход, который во времена Ермака фактически отсутствовал. Практика "ломания через колено" демонстрировала ограниченную эффективность и завершалась коррупционными скандалами", — написал политолог.

По его наблюдениям, сейчас Банковая пытается сформировать более сбалансированную модель взаимодействия между властью, монобольшинством и оппозиционными силами.

"Сейчас наблюдается попытка выстроить более долгосрочный баланс между Банковой, монобольшинством и оппозицией. Показательно, что после смены руководителя ОП возобновился прямой диалог с оппозиционными силами", — подчеркнул Таран.

Он убежден, что нынешние процессы могут свидетельствовать о более глубоких изменениях в функционировании украинской власти.

"То, что парламент действительно начинают рассматривать как полноценного участника государственного управления, а не технический инструмент голосования — это структурный сдвиг, который стоит фиксировать", — заявил он.

В то же время эксперт отмечает, что полноценно оценить эффективность и устойчивость новой модели можно будет только со временем.

