Политолог объяснил, как Буданов изменил стратегию работы Банковой с ВР

Дата публикации 28 мая 2026 13:46
Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов взял на себя роль модератора в налаживании работы Верховной Рады и изменил подход Банковой к взаимодействию с парламентом. Парламент, который в последнее время регулярно оказывался в центре политических конфликтов и скандалов, сейчас демонстрирует признаки перехода к более стабильной и системной работе.

Как сообщает Новини.LIVE, такое мнение высказал политический эксперт Виктор Таран на своей странице в Facebook.

Буданов налаживает коммуникацию между ВР и Банковой

"Верховная Рада, которую долгое время лихорадило от скандалов, демонстрирует признаки перехода в более рабочий режим. Роль модератора этого процесса взял на себя руководитель ОП Кирилл Буданов", — отметил Таран.

Эксперт подчеркнул, что главным отличием нового подхода стал отказ от директивного стиля управления парламентом.

"Буданов выбрал переговорный инструментарий вместо директивного давления — подход, который во времена Ермака фактически отсутствовал. Практика "ломания через колено" демонстрировала ограниченную эффективность и завершалась коррупционными скандалами", — написал политолог.

Читайте также:

По его наблюдениям, сейчас Банковая пытается сформировать более сбалансированную модель взаимодействия между властью, монобольшинством и оппозиционными силами.

"Сейчас наблюдается попытка выстроить более долгосрочный баланс между Банковой, монобольшинством и оппозицией. Показательно, что после смены руководителя ОП возобновился прямой диалог с оппозиционными силами", — подчеркнул Таран.

Он убежден, что нынешние процессы могут свидетельствовать о более глубоких изменениях в функционировании украинской власти.

"То, что парламент действительно начинают рассматривать как полноценного участника государственного управления, а не технический инструмент голосования — это структурный сдвиг, который стоит фиксировать", — заявил он.

В то же время эксперт отмечает, что полноценно оценить эффективность и устойчивость новой модели можно будет только со временем.

Напомним, ранее депутаты парламентской фракции "Слуга народа" заявляли об улучшении отношений с Офисом президента под руководством Кирилла Буданова.

Как писали Новини.LIVE, ранее Ирина Геращенко сообщала, что Буданов оздоравливает Офис Президента. Смена руководства запустила процесс восстановления нормальных рабочих коммуникаций институции, которые длительное время были заблокированы.

Также мы писали, что 27 мая в Украине отмечали День ССО. Кирилл Буданов обратился к военным и напомнил эффектные операции спецназовцев.

Верховная Рада Офис президента Кирилл Буданов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
