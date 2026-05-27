Главная Новости дня День ССО: Буданов вспомнил эффектные операции спецназовцев

Ua ru
Дата публикации 27 мая 2026 09:20
Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

В Украине 27 мая отметят День Сил специальных операций. Боевой путь военных — это летопись уникальных задач, которые уже вошли в историю военного искусства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.

Буданов поздравил военных с Днем ССО

Буданов отметил, что боевой путь бойцов ССО вошел в историю военного искусства. Он вспомнил ожесточенные бои за Донецкий аэропорт и Бахмут, а также дерзкие десанты в Черном море, освобождение острова Змеиный и Кинбурнской косы.

Сообщение Кирилла Буданова. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official
Сообщение Кирилла Буданова. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Руководитель ОПУ отметил, что враг везде чувствует фирменный почерк ССО, поскольку они действуют незаметно, жалят беспощадно, а стоят непоколебимо.

"Для меня большая честь знать многих из вас лично, помнить наше боевое взаимодействие и совместно приближать нашу победу. Всегда уверен в каждом из вас. Спасибо за характер, выдержку и безусловный профессионализм всему личному составу ССО", — сказал генерал.

Также он почтил память воинов, которые вернулись с боевых заданий на щите.

Как писали Новини.LIVE, ранее Кирилл Буданов сообщал, что россияне более года пытаются оккупировать Степногорск. Для этого враг бросает значительные ресурсы, но несет колоссальные потери.

В то же время Александр Сырский рассказал о сложности ротаций на фронте. По его словам, это такая же военная операция как наступление.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
