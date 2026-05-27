Главная Новости дня Буданов оздоравливает Офис Президента, — Ирина Геращенко

Буданов оздоравливает Офис Президента, — Ирина Геращенко

Дата публикации 27 мая 2026 13:16
Буданов оздоравливает Офис Президента, — Ирина Геращенко
Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

Смена руководителя Офиса Президента запустила процесс восстановления нормальных рабочих коммуникаций институции, которые длительное время были заблокированы. Ведомстве наконец оздоравливается и демонстрирует готовность к открытому взаимодействию.

Как сообщает Новини.LIVE, такое заявление в эфире телеканала "Эспрессо" сделала народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Влияние Буданова на Офис президента

"Мы приветствуем начало диалога. Течения здоровья в Офисе Президента появились после смены руководителя Офиса", — отметила Геращенко.

Нардеп противопоставила нынешние положительные тенденции методам предыдущего руководителя ОП, который, по ее словам, жил интригами, блокировал нормальные коммуникации, искусственно изолируя институцию от конструктивного внешнего взаимодействия.

"Господин Ермак, в принципе, блокировал любые нормальные коммуникации и жил интригами. Зато Буданов после назначения на должность руководителя Офиса Президента — он встретился со своими заместителями, с парламентом. И это был такой первый сигнал", — подытожила Ирина Геращенко.

Читайте также:

Напомним, по словам народного депутата Максима Ткаченко, Кирилл Буданов стал одним из ключевых коммуникаторов между парламентом и ОП.

Как писали Новини.LIVE, в День ССО Буданов поздравил бойцов и вспомнил эффектные операции спецназовцев. В частности, он рассказал об освобождении острова Змеиный и Кинбурнской косы.

В то же время BBC News Украина писало, что Буданов наладил сотрудничество Банковой с парламентом. Изменение подходов к взаимодействию и возвращение к прямому диалогу позволили существенно снизить напряжение.

Офис президента Ирина Верещук Кирилл Буданов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
