Буданов оздоравливает Офис Президента, — Ирина Геращенко
Смена руководителя Офиса Президента запустила процесс восстановления нормальных рабочих коммуникаций институции, которые длительное время были заблокированы. Ведомстве наконец оздоравливается и демонстрирует готовность к открытому взаимодействию.
Как сообщает Новини.LIVE, такое заявление в эфире телеканала "Эспрессо" сделала народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.
Влияние Буданова на Офис президента
"Мы приветствуем начало диалога. Течения здоровья в Офисе Президента появились после смены руководителя Офиса", — отметила Геращенко.
Нардеп противопоставила нынешние положительные тенденции методам предыдущего руководителя ОП, который, по ее словам, жил интригами, блокировал нормальные коммуникации, искусственно изолируя институцию от конструктивного внешнего взаимодействия.
"Господин Ермак, в принципе, блокировал любые нормальные коммуникации и жил интригами. Зато Буданов после назначения на должность руководителя Офиса Президента — он встретился со своими заместителями, с парламентом. И это был такой первый сигнал", — подытожила Ирина Геращенко.
Напомним, по словам народного депутата Максима Ткаченко, Кирилл Буданов стал одним из ключевых коммуникаторов между парламентом и ОП.
В то же время BBC News Украина писало, что Буданов наладил сотрудничество Банковой с парламентом. Изменение подходов к взаимодействию и возвращение к прямому диалогу позволили существенно снизить напряжение.