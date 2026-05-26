Нардеп: Буданов стал одним из ключевых коммуникаторов между Радой и ОП
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов проводит регулярные встречи с представителями различных парламентских фракций. Он фактически стал одним из ключевых коммуникаторов между Верховной Радой и Офисом президента.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко в эфире Ранок.LIVE.
Ткаченко рассказал, что Буданов проводит встречи с представителями различных парламентских фракций и фактически стал одним из ключевых коммуникаторов между парламентом и Банковой.
"Я видел много встреч Буданова именно с другими фракциями. Того большого разрыва между парламентом и Офисом президента, который был в течение многих лет, уже нет", — сказал нардеп.
По словам Ткаченко, именно отсутствие коммуникации ранее создавало кризис единства в Верховной Раде.
Как писали Новини.LIVE, ранее Буданов заявлял, что Украина заслуживает полноценного членства в Евросоюзе. По его словам, украинцы платят "самую высокую цену в борьбе за европейский цивилизационный выбор".
В то же время политолог говорил, что Буданов объединяет Верховную Раду вокруг евроинтеграции. Он стремится сформировать широкое взаимодействие между различными политическими силами в ВРУ.