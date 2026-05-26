Нардеп: Буданов став одним із ключових комунікаторів між Радою і ОП

Керівник Офісу президента Кирило Буданов проводить регулярні зустрічі з представниками різних парламентських фракцій. Він фактично став одним із ключових комунікаторів між Верховною Радою та Офісом президента.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко в ефірі Ранок.LIVE.

Ткаченко розповів, що Буданов проводить зустрічі з представниками різних парламентських фракцій та фактично став одним із ключових комунікаторів між парламентом і Банковою.

"Я бачив багато зустрічей Буданова саме з іншими фракціями. Того великого розриву між парламентом і Офісом президента, який був протягом багатьох років, уже немає", — сказав нардеп.

За словами Ткаченка, саме відсутність комунікації раніше створювала кризу єдності у Верховній Раді.

Як писали Новини.LIVE, раніше Буданов заявляв, що Україна заслуговує на повноцінне членство в Євросоюзі. За його словами, українці платять "найвищу ціну у боротьбі за європейський цивілізаційний вибір".

Водночас політолог казав, що Буданов гуртує Верховну Раду навколо євроінтеграції. Він прагне сформувати ширшу взаємодію між різними політичними силами у ВРУ.