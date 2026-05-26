Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нардеп: Буданов став одним із ключових комунікаторів між Радою і ОП

Нардеп: Буданов став одним із ключових комунікаторів між Радою і ОП

Ua ru
Дата публікації: 26 травня 2026 12:04
Нардеп: Буданов став одним із ключових комунікаторів між Радою і ОП
Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу президента Кирило Буданов проводить регулярні зустрічі з представниками різних парламентських фракцій. Він фактично став одним із ключових комунікаторів між Верховною Радою та Офісом президента.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко в ефірі Ранок.LIVE

Буданов посилив комунікації між Банковою та парламентом

Ткаченко розповів, що Буданов проводить зустрічі з представниками різних парламентських фракцій та фактично став одним із ключових комунікаторів між парламентом і Банковою.

"Я бачив багато зустрічей Буданова саме з іншими фракціями. Того великого розриву між парламентом і Офісом президента, який був протягом багатьох років, уже немає", — сказав нардеп. 

За словами Ткаченка, саме відсутність комунікації раніше створювала кризу єдності у Верховній Раді.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, раніше Буданов заявляв, що Україна заслуговує на повноцінне членство в Євросоюзі. За його словами, українці платять "найвищу ціну у боротьбі за європейський цивілізаційний вибір".

Водночас політолог казав, що Буданов гуртує Верховну Раду навколо євроінтеграції. Він прагне сформувати ширшу взаємодію між різними політичними силами у ВРУ. 

Верховна Рада Офіс президента Кирило Буданов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації