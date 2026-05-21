Буданов гуртує Верховну Раду навколо євроінтеграції, — політолог

Кирило Буданов.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов прагне сформувати ширшу взаємодію між різними політичними силами у Верховній Раді, щоби парламент плідно працював над євроінтеграційними законами.

про це у новому відео на своєму YouTube каналі заявив політолог Ігор Рейтерович.

Як Буданов гуртує Верховну Раду

За словами експерта, Буданов готує окремі зустрічі з представниками різних депутатських об'єднань, включно з опозицією. На думку Рейтеровича, такий крок є цілком виправданим, адже за нинішніх умов владі вкрай необхідна консолідація навколо ключових державних рішень.

"Оце вже дуже цікава насправді історія, тому що вона вкладається в логіку останніх дій якраз керівника Офісу президента Кирила Буданова", — зазначив Рейтерович.

Політолог додав, що оскільки на порядку денному парламенту стоїть величезна кількість законів щодо європейської інтеграції, команді президента доводиться шукати додаткову підтримку. При цьому опозиція готова підставляти плече у стратегічних питаннях.

За оцінкою Рейтеровича, узгодження пріоритетних рішень між різними фракціями могло б позитивно вплинути на роботу парламенту та допомогти швидше реагувати на виклики, які стоять перед державою.

"Це був би дуже правильний підхід, який однозначно пішов би на користь Україні, ну і допоміг би нам швидше вирішити всі ті проблеми, які стоять на сьогоднішній день перед державою", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов запропонував новий формат комунікації між Офісом президента та Верховною Радою.

Як писали Новини.LIVE, раніше Буданов заявляв, що Україна не може чекати вступу до ЄС десятиріччями. Він наполягає, що наша держава має стати членом Євросоюзу.

Також керівник ОПУ сприяв поверненню праха голови ОУН Андрія Мельника до України. Його перепоховання стане початком створення Пантеону видатних українців в нашій країні.