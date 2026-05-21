Буданов объединяет ВР вокруг вопросов евроинтеграции, — политолог

Дата публикации 21 мая 2026 17:10
Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов стремится наладить более широкое взаимодействие между различными политическими силами в Верховной Раде, чтобы парламент плодотворно работал над законами о евроинтеграции.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в новом видео на своем YouTube-канале заявил политолог Игорь Рейтерович.

Как Буданов объединяет Верховную Раду

По словам эксперта, Буданов готовит отдельные встречи с представителями различных депутатских объединений, включая оппозицию. По мнению Рейтеровича, такой шаг вполне оправдан, ведь в нынешних условиях власти крайне необходима консолидация вокруг ключевых государственных решений.

"Это действительно очень интересная история, потому что она вписывается в логику последних действий именно главы Офиса президента Кирилла Буданова", — отметил Рейтерович.

Политолог добавил, что, поскольку на повестке дня парламента стоит огромное количество законов о европейской интеграции, команде президента приходится искать дополнительную поддержку. При этом оппозиция готова подставить плечо в стратегических вопросах.

По оценке Рейтеровича, согласование приоритетных решений между различными фракциями могло бы положительно повлиять на работу парламента и помочь быстрее реагировать на вызовы, стоящие перед государством.

"Это был бы очень правильный подход, который однозначно пошел бы на пользу Украине, ну и помог бы нам быстрее решить все те проблемы, которые стоят на сегодняшний день перед государством", — резюмировал он.

Напомним, ранее Кирилл Буданов предложил новый формат взаимодействия между Офисом президента и Верховной Радой.

Как писали Новини.LIVE, ранее Буданов заявлял, что Украина не может ждать вступления в ЕС десятилетиями. Он настаивает, что наше государство должно стать членом Евросоюза.

Также глава ОПУ способствовал возвращению праха главы ОУН Андрея Мельника в Украину. Его перезахоронение станет началом создания Пантеона выдающихся украинцев в нашей стране.

Карина Приходько - Редактор
